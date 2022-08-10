Анна Заворотнюк разозлилась из-за некорректного вопроса о здоровье матери

Иногда некорректные вопросы пользователей Сети о здоровье ее матери выводят девушку из себя. Так, недавно один из подписчиков Анны предположил, что появление на свет младшей дочери Заворотнюк - Милы - почти четыре года назад могло спровоцировать болезнь звезды, пишет StarHit.

Аня резко ответила на это предположение. "Прошу подобных людей отписаться от меня. Ваша тупость выбешивает!" - отметила 25-летняя дочь актрисы в Instagram.

Напомним, о страшной болезни Анастасии Заворотнюк широкой публике стало известно в 2019 году. Тогда были неожиданно отменены все театральные проекты с ее участием. Сама Анастасия ни разу не комментировала свое состояние. Но старшая дочь актрисы иногда рассказывает подписчикам о своих переживаниях из-за болезни матери.

В мае этого года Анна прервала молчание и ответила в соцсетях на вопрос о состоянии здоровья тяжелобольной мамы.

Девушку спросили в Instagram: "Как ваша мама?".

"Потихонечку, она на серьезном лечении", - коротко ответила Анна Заворотнюк.