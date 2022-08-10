С 28 марта, когда Европейская комиссия начала собирать данные о нарушениях санкций, по 31 июля в Латвии констатировано 1238 возможных нарушений санкций, сообщили представители Службы государственных доходов (VID).
В Латвии констатировано 1238 возможных нарушений санкций против России и Беларуси
При этом в VID признали, что в санкционном регистре невозможно разделить нарушения санкций, установленных против России и Беларуси.
Наибольшее количество нарушений констатировано в вывозе из Латвии пластмассовых изделий, химических веществ и различных устройств - моторов, компрессоров.
В направлении Латвии нарушения возникают со ввозом различных грузов - например, транспортных средств и их запасных частей, деревообрабатывающих материалов, бумаги и пластмассовых изделий, сообщают представители VID.
До сих пор не констатированы случаи, когда при нарушении санкций были осуществлены попытки вывезти в Россию и Беларусь дроны.
Что касается частных лиц, представители VID отмечают, что большая часть констатированных нарушений связана со ввозом санкционных товаров - алкоголя (из России), горючего (из Беларуси), сигарет (с белорусских заводов, на которые распространяются санкции).
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