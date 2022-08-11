Колс: нужно достичь запрета на выдачу виз гражданам России и Беларуси на уровне ЕС

Планируется, что сегодня Сейм примет решение по подготовленному комиссией по иностранным делам заявлению, в котором насилие России в отношении Украины и мирных жителей других стран будет признано терроризмом, а сама Россия - государством, поддерживающим терроризм.

По словам Колса, такое заявление не имеет правовых последствий и является политическим, но такие заявления могут повлиять на позицию исполнительной власти в ее действиях.

Политик отметил, что в заявлении также планируется предложить ЕС ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси, что Латвия уже сделала.

По мнению Колса, выдачу виз следует приостановить, потому что в российском обществе есть большая поддержка зверств в Украине, кроме того, десятки тысяч людей сами принимали участие в боевых действиях против Украины, и ЕС не может получать информацию об этих людях, соответственно после участия в военных действиях они без проблем добираются до Европы и тратят там свои деньги, заработанные войной.

На вопрос, насколько реально добиться такого запрета на уровне ЕС, Колс ответил, что политики должны работать с коллегами, чтобы заручиться их поддержкой.

Говоря о деятельности российских журналистов в Латвии, Колс оценил заявление Службы государственной безопасности об угрозах безопасности как важный сигнал. По его мнению, например, в работе "Медузы" не слышно кремлевского нарратива, но такая критика звучит в адрес телеканала "Дождь", где проблема в том, что этот канал пытается освещать и внутреннюю политику Латвии, которую недостаточно понимает.