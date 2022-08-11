СГБ: во время демонтажа памятника в парке Победы возможны провокации

СГБ пристально следит за событиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника, как в Латвии, так и за ее пределами.

СГБ напоминает, что памятник в Пардаугаве и другие объекты, прославляющие советскую армию и установленные в Латвии во время оккупации, долгое время использовались Россией как важные инструменты влияния, направленные против Латвии.

Указанные объекты служили России для оправдания интерпретации событий Второй мировой войны в соответствии с ее внешнеполитическими интересами, а также для объединения проживающих в Латвии соотечественников и настраивания их в пользу России.

Как отмечает СГБ, можно прогнозировать, что в ходе демонтажа памятника будет возрастать интенсивность и агрессивность мер информационного воздействия, направленных против Латвии, заявили в учреждении.

В этом случае их целью будет продолжение раскола латвийского общества, подрыв доверия к государству, поощрение напряженности и чувства незащищенности в различных слоях латвийского общества.

СГБ совместно с Государственной полицией и другими службами разрабатывает различные возможные сценарии развития событий при демонтаже памятника.

Демонтаж памятника в парке Победы нужно начать в течение ближайших недель, чтобы успеть завершить процесс до 15 ноября, ранее заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.