Служба государственной безопасности (СГБ) предупреждает, что при демонтаже памятника в парке Победы нельзя исключать провокаций, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос памятника.
СГБ: во время демонтажа памятника в парке Победы возможны провокации
СГБ пристально следит за событиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника, как в Латвии, так и за ее пределами.
СГБ напоминает, что памятник в Пардаугаве и другие объекты, прославляющие советскую армию и установленные в Латвии во время оккупации, долгое время использовались Россией как важные инструменты влияния, направленные против Латвии.
Указанные объекты служили России для оправдания интерпретации событий Второй мировой войны в соответствии с ее внешнеполитическими интересами, а также для объединения проживающих в Латвии соотечественников и настраивания их в пользу России.
Как отмечает СГБ, можно прогнозировать, что в ходе демонтажа памятника будет возрастать интенсивность и агрессивность мер информационного воздействия, направленных против Латвии, заявили в учреждении.
В этом случае их целью будет продолжение раскола латвийского общества, подрыв доверия к государству, поощрение напряженности и чувства незащищенности в различных слоях латвийского общества.
СГБ совместно с Государственной полицией и другими службами разрабатывает различные возможные сценарии развития событий при демонтаже памятника.
Демонтаж памятника в парке Победы нужно начать в течение ближайших недель, чтобы успеть завершить процесс до 15 ноября, ранее заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.
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