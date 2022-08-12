Фото ⟩ Вера Брежнева в Риге: Латвия встретила цветами

В сторис Вера Брежнева разместила несколько фотографий. Знаменитость отметила, что Латвия ее встретила хорошей погодой, цветами и детьми.

Фото: Instagram/veravera

Фото: Instagram/veravera

Фото: Instagram/veravera

Певица отметила и то, что Латвия поддерживает Украину.

Фото: Instagram/veravera

Впервые за полгода она пришла на музыкальную студию.

"Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить как это... А потом..." - написала Брежнева.

Фото: Instagram/veravera

Фото: Instagram/veravera

Несколько недель назад ходили слухи о разладе между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Выдвигались различные предположения.

Появилась версия, что Константин Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, которую якобы тоже перевез в Форте-деи-Марми. Но Яна Сумм опровергла домыслы, заявив, что приезжала в Италию, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца.

К слову, Вера не комментировала приезд бывшей жены Меладзе, но, разоткровенничавшись с подписчиками, пожаловалась на глобальные изменения в близком окружении. В финальном кадре из сторис Брежнева отметила, что у нее сейчас изменилось отношение почти ко всему.

Теперь в Риге не только одна экс-участница группы "ВИА Гра"!

Напомним, 14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступит с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala. В в беседе с RUS TVNET звезда подтвердила, что проживает в Латвии.

Кстати, ходят слухи, что в Латвии проживает и Валерий Меладзе. После начала военных действий РФ на территории Украины, в Латвию приехал Максим Галкин и Алла Пугачева. Концерты Максима Галкина в Латвии прошли с аншлагом, а после того, как артист заговорил по-латышски, стали настоящей интернет-сенсацией.

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