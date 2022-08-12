Украинская певица и экс-солистка трио "ВИА Гра" Вера Брежнева прилетела в Латвию. Об этом она рассказала в соцсетях.
Фото ⟩ Вера Брежнева в Риге: Латвия встретила цветами
В сторис Вера Брежнева разместила несколько фотографий. Знаменитость отметила, что Латвия ее встретила хорошей погодой, цветами и детьми.
Певица отметила и то, что Латвия поддерживает Украину.
Впервые за полгода она пришла на музыкальную студию.
"Зашла и расплакалась. Пару часов пыталась вспомнить как это... А потом..." - написала Брежнева.
Несколько недель назад ходили слухи о разладе между Константином Меладзе и Верой Брежневой. Выдвигались различные предположения.
Появилась версия, что Константин Меладзе намерен вернуться к бывшей жене, которую якобы тоже перевез в Форте-деи-Марми. Но Яна Сумм опровергла домыслы, заявив, что приезжала в Италию, чтобы забрать младшую дочь, гостившую у отца.
К слову, Вера не комментировала приезд бывшей жены Меладзе, но, разоткровенничавшись с подписчиками, пожаловалась на глобальные изменения в близком окружении. В финальном кадре из сторис Брежнева отметила, что у нее сейчас изменилось отношение почти ко всему.
Теперь в Риге не только одна экс-участница группы "ВИА Гра"!
Напомним, 14 августа популярная украинская исполнительница Светлана Лобода выступит с благотворительным концертом в поддержку Украины в Wondersala. В в беседе с RUS TVNET звезда подтвердила, что проживает в Латвии.
Кстати, ходят слухи, что в Латвии проживает и Валерий Меладзе. После начала военных действий РФ на территории Украины, в Латвию приехал Максим Галкин и Алла Пугачева. Концерты Максима Галкина в Латвии прошли с аншлагом, а после того, как артист заговорил по-латышски, стали настоящей интернет-сенсацией.
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