В Юрмале с аншлагом открылся кинофестиваль Jewrmala одноименного культурного центра при Beit Israel Synagogue. Начался он с премьеры документального фильма "Юрмала еврейская". 15 августа состоится новый показ в кинотеатре Star Cinema. Всего 32 зрителя увидят картину "Дом".
В Юрмале продолжается фестиваль документального кино
"Самые главные герои, я думаю, - это люди, которые заходят в нашу общину - молодые, сениоры, дети, известные личности", - говорит рав Шимон Кутновски-Лиак.
Идея создания культурного центра и фестиваля принадлежит журналисту и рабанит синагоги Зине Кутновски-Лиак и известному режиссеру и продюсеру многих культурных событий Латвии Екатерине Ланской.
Среди гостей первого дня фестиваля были замечены не только герои фильма, но и политики, предприниматели, журналисты и другие известные в обществе люди: посол Израиля в Латвии Шарон Раппапорт-Палги, мэр Юрмалы Гатис Трукснис, вице-президент Евроазиатского еврейского конгресса, основатель синагоги Юрмалы "Бейт Исраэль" Эммануил Гришпун, совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин, радиоведущая Наталья Олесик, актер Эммануил Виторган с женой Ириной, психолог Михаил Лабковский, режиссер Алла Сурикова и многие другие.
Теперь фестиваль продолжится показами картин других знаковых режиссеров. Следующая кинопремьера по традиции пройдет в формате красной ковровой дорожки. Она продолжит череду торжественных культурных событий в городе.
В самом сердце Юрмалы, в кинотеатре Star Сinema, 15 августа всего 32 зрителя смогут на пять часов отправиться в удивительный #Дом к потомкам знаменитого княжеского рода Голицыных.
Когда-то покинув Россию, они оказались во Франции, затем - в Америке. Вот уже более двух десятков лет они живут на Аляске. Бывшая земля непостижимым образом связывает их если не с родиной, то с Отчизной, где никто из них никогда не был.
В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство - тот фундамент, на котором построен их Дом. Эти потомки рода Голицыных не боятся тяжелого физического труда, обладают необходимой сноровкой для рыбалки и охоты, бережно относятся к природе и умеют пользоваться ее дарами. Но главное их умение - уважать и беречь ближнего, сохранять верность своим нравственным принципам, защищать свой дом: и этот - большой, деревянный, на берегу реки Матануска, которую когда-то назвали Медной, и тот - который каждый из них хранит в своем сердце.
В процессе данного показа у публики будет уникальная возможность пообщаться с создателем фильма "Дом" из цикла "Счастливые люди" - режиссером Дмитрием Васюковым.
В 2010 году была создана 90-минутная картина под названием Happy People. A Year in the Taiga - это совместный проект легендарного Вернера Херцога и режиссера-документалиста Дмитрия Васюкова, гражданина Израиля. Этот фильм стал открытием на престижных международных кинофестивалях и был отмечен призами в США, Италии и Японии.
Исполнительным продюсером фестиваля является Екатерина Ланская - продюсер и режиссер многочисленных видеоработ, телевизионных проектов, фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, обладатель главных призов Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A., Paris International Short Festival и New York International Women Festival.
Билеты на показ доступны в кассах кинотеатра.
Галерея: Фото с первого закрытого показа картины "Дом"
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