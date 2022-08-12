В Юрмале продолжается фестиваль документального кино

Когда-то покинув Россию, они оказались во Франции, затем - в Америке. Вот уже более двух десятков лет они живут на Аляске. Бывшая земля непостижимым образом связывает их если не с родиной, то с Отчизной, где никто из них никогда не был.

В своих скитаниях эта большая семья сохранила не материальные ценности, а благородство и достоинство - тот фундамент, на котором построен их Дом. Эти потомки рода Голицыных не боятся тяжелого физического труда, обладают необходимой сноровкой для рыбалки и охоты, бережно относятся к природе и умеют пользоваться ее дарами. Но главное их умение - уважать и беречь ближнего, сохранять верность своим нравственным принципам, защищать свой дом: и этот - большой, деревянный, на берегу реки Матануска, которую когда-то назвали Медной, и тот - который каждый из них хранит в своем сердце.

В процессе данного показа у публики будет уникальная возможность пообщаться с создателем фильма "Дом" из цикла "Счастливые люди" - режиссером Дмитрием Васюковым.

В 2010 году была создана 90-минутная картина под названием Happy People. A Year in the Taiga - это совместный проект легендарного Вернера Херцога и режиссера-документалиста Дмитрия Васюкова, гражданина Израиля. Этот фильм стал открытием на престижных международных кинофестивалях и был отмечен призами в США, Италии и Японии.

Исполнительным продюсером фестиваля является Екатерина Ланская - продюсер и режиссер многочисленных видеоработ, телевизионных проектов, фестивалей, среди которых WORLD JAZZ Festival, обладатель главных призов Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A., Paris International Short Festival и New York International Women Festival.

Билеты на показ доступны в кассах кинотеатра.

Галерея: Фото с первого закрытого показа картины "Дом"