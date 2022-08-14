В ночь на воскресенье, 14 августа, благодаря ясному небу в Латвии невооруженным глазом можно было увидеть яркую цепочку спутников, сообщают очевидцы.
Видео ⟩ Над Латвией в ночном небе наблюдалось необычное зрелище
Наблюдатель за природой Янис запечатлел "поезд" спутников Starlink.
"Невооруженным глазом было ярко видно", - пишет в социальных сетях астроном Илгонис Вилкс. Эксперт говорит, что спутниковая цепочка Starlink была видна через 24 часа после запуска.
Целью амбициозного проекта Starlink американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска является размещение на орбите десятков тысяч спутников для обеспечения беспроводного интернета в любой точке Земли. Маск планирует вложить в этот проект до 30 миллиардов долларов.
Starlink vilciens. Ar aci reti iespaidīgs skats pic.twitter.com/fFeDl3HDpK— Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) August 14, 2022
С мая 2019 года SpaceX запустила более 2000 спутников, из которых более 1500 в настоящее время находятся в эксплуатации, обеспечивая интернет-покрытие большей части Земли.
Уже сообщалось, что первое устройство широкополосного интернета Starlink предприятия SpaceX установлено в Акнистской психоневрологической больнице.
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