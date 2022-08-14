Видео ⟩ Над Латвией в ночном небе наблюдалось необычное зрелище

Наблюдатель за природой Янис запечатлел "поезд" спутников Starlink.

"Невооруженным глазом было ярко видно", - пишет в социальных сетях астроном Илгонис Вилкс. Эксперт говорит, что спутниковая цепочка Starlink была видна через 24 часа после запуска.

Целью амбициозного проекта Starlink американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска является размещение на орбите десятков тысяч спутников для обеспечения беспроводного интернета в любой точке Земли. Маск планирует вложить в этот проект до 30 миллиардов долларов.

Starlink vilciens. Ar aci reti iespaidīgs skats pic.twitter.com/fFeDl3HDpK — Jānis Šatrovskis (@JSatrovskis) August 14, 2022

С мая 2019 года SpaceX запустила более 2000 спутников, из которых более 1500 в настоящее время находятся в эксплуатации, обеспечивая интернет-покрытие большей части Земли.

Фото: AP/Scanpix

Уже сообщалось, что первое устройство широкополосного интернета Starlink предприятия SpaceX установлено в Акнистской психоневрологической больнице.