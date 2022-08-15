Рижская певица Дарья Чеботарева выпустила авторскую песню, посвященную памяти Виктора Цоя, под названием "На новых струнах".
Видео ⟩ Рижанка выпустила клип памяти Цоя, собрав деньги в Сети: 50 тысяч просмотров за 2 дня
Автором композиции выступил рижский поэт и музыкант Владимир Богданов.
Любопытный факт: средства на съемки и продакшн данной работы были собраны поклонниками творчества Дарьи в YouTube в виде донатов.
Клип был реализован при усиленной поддержке организации www.35km.lv, которая предоставила уникальную видеохронику разных лет с места трагической гибели Виктора Цоя.
В клипе Дарья совершает путешествие по местам, связанным с Виктором Цоем, таким как, например, памятная доска на улице Ломоносова, памятный стенд на озере Rideļu dzirnavezers, где любил рыбачить музыкант, после чего она добирается до памятника Виктору Цою на месте трагедии. К слову, памятнику в этом году исполняется 20 лет.
Данная работа уже успела получить позитивный отклик на платформе YouTube, собрав около 50 тысяч просмотров за два дня.
На этом Дарья не останавливается и по многочисленным просьбам фанатов усердно работает над следующими авторскими композициями, некоторые из которых она сочинила сама.
Суммарно авторские работы и клипы Дарьи Чеботаревой на кавер-песни посмотрели более 10 миллионов человек.
Кстати, RUS TVNET писал о Даше в 2021 году: Дарья Чеботарева принимала участие в нескольких конкурсах и телепроектах в Латвии и за ее пределами. Самыми крупными стали Bravo в Эстонии и X Faktors в Латвии. Последний подарил девушке узнаваемость на всю страну.
1 апреля 2021 года на YouTube-канале The Rigans Band был опубликован кавер на песню Виктора Цоя "Апрель". За считаные дни видео собрало свыше 190 тысяч просмотров, но клип заблокировали за нарушение авторских прав, хотя команда обжаловала это решение.
Основной продакшн ведется на Wolk Recording Studios с музыкальным продюсером и звукорежиссером Александром Волком.
Напомним, 15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе Слока - Талси под Тукумсом погиб легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".
В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.
Видео: Дарья Чеботарева - "На новых струнах"
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