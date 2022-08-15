Видео ⟩ Рижанка выпустила клип памяти Цоя, собрав деньги в Сети: 50 тысяч просмотров за 2 дня

Кстати, RUS TVNET писал о Даше в 2021 году: Дарья Чеботарева принимала участие в нескольких конкурсах и телепроектах в Латвии и за ее пределами. Самыми крупными стали Bravo в Эстонии и X Faktors в Латвии. Последний подарил девушке узнаваемость на всю страну.

1 апреля 2021 года на YouTube-канале The Rigans Band был опубликован кавер на песню Виктора Цоя "Апрель". За считаные дни видео собрало свыше 190 тысяч просмотров, но клип заблокировали за нарушение авторских прав, хотя команда обжаловала это решение.

Основной продакшн ведется на Wolk Recording Studios с музыкальным продюсером и звукорежиссером Александром Волком.

Напомним, 15 августа 1990 года на 35-м километре шоссе Слока - Талси под Тукумсом погиб легендарный рок-музыкант Виктор Цой. Его автомобиль "Москвич" серого цвета мчался со скоростью около 130 км/ч. В какой-то момент Цой выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".

В 2000 году на месте автоаварии был установлен памятник Виктору Цою.