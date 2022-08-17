Одним из самых популярных летних овощей является кабачок. Урожай кабачков обычно обильный, и к концу сезона почти каждый получает в подарок кабачок или цукини. В чем же польза этих овощей и как приготовить из них вкусные и полезные блюда?
Кабачки и цукини: польза для организма и 5 рецептов
Рассказывают приглашенный эксперт, сертифицированный специалист по питанию Лиене Сондоре и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.
Когда речь идет о кабачках и цукини, важно "поймать" подходящий момент для сбора этих овощей в огороде или приобретения на рынке и в магазине, говорит сертифицированный специалист по питанию Сондоре. Чтобы кабачки были действительно вкусными и питательными, покупайте их не длиннее 15-20 см. В этом случае овощи будут обладать ярко выраженным мягким вкусом и нежной кожицей, которую не нужно очищать. Крупные кабачки - полые внутри, с жесткой кожурой и большим количеством семян - будут иметь много отходов и их будет трудно приготовить.
Ценные свойства кабачков
Кабачки содержат много воды - около 92%, рассказывает клинический фармацевт BENU Aptieka Приедниеце. Они низкокалорийны, поэтому полезны для всех, кто считает калории в своем рационе и заботится о своем весе или хочет его снизить. Кабачки содержат клетчатку, которая способствует регулярному стулу. Они помогают при запорах, стимулируя работу кишечника. При запорах рекомендуется есть больше продуктов, содержащих клетчатку, и употреблять достаточное количество жидкости. Кабачки содержат витамины (витамин С и витамины группы В) и каротиноиды, а также минералы, такие как калий, магний, кальций и фосфор. Антиоксиданты в кабачках включают витамин С, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Кабачки яркого цвета, в том числе желтого, более богаты антиоксидантами, причем в большей степени это касается кожицы. Эти овощи полезны для зрения, кожи и сердечно-сосудистой системы. Они также обладают мочегонным действием и помогают выводить лишнюю жидкость из организма.
Кабачки также часто включают в рацион детей, поскольку эти овощи не вызывают аллергии. Они также рекомендуются диабетикам. Кроме того, их можно употреблять в свежем или переработанном виде, в кулинарии также используются цветки кабачка.
Специалист по питанию Сондоре подчеркивает, что кабачки и цукини отличаются относительно высоким содержанием калия - в среднем 152 мг калия на 100 г. Поэтому они рекомендуются для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а высокое содержание клетчатки способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта.
Эти овощи также содержат антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами.
Хотя некоторые минералы и витамины присутствуют в кабачках в небольших количествах, они, безусловно, являются лидерами среди сезонных овощей благодаря своему нежному вкусу. Их можно включать в ежедневное меню для людей всех возрастов, а приготовленные на пару - использовать в качестве первого прикорма для младенцев.
Способы приготовления
Обычно кабачки собирают с грядки, когда они уже большие, с твердой кожурой и семенами. Многие обваливают нарезанные кольцами кабачки в муке, яйце и жарят в масле; подают со сметаной. Но для того, чтобы блюдо из кабачков было действительно вкусным и полезным, они должны быть не длиннее 15-20 см и с кожицей! Именно под кожицей находится большое количество витаминов, говорит специалист по питанию Сондоре.
Свежие кабачки и цукини можно натереть на терке соломкой и подавать с зеленью, свежим песто и качественным оливковым маслом Extra Virgin, лимонным соком и специями.
Кабачки и цукини также вкусны, если их запечь с грибами, луком, чесноком, помидорами и различными специями - такое блюдо хорошо сочетается с молодым картофелем, макаронами, мясом, оно также вкусно в холодным виде на ржаном хлебе.
Традиционный способ - жаренные на сковороде кабачки или цукини со специями и качественным оливковым маслом. Перед жаркой кабачки лучше не панировать, советует специалист.
Еще один рецепт - блинчики из кабачков: в тертые кабачки или цукини добавляют яйцо, специи (например, свежий тимьян, мускатный орех), тертую морковь, лук, чеснок, немного гороховой муки, цельное льняное семя или немного тертого твердого сыра. Из этой массы формируют лепешки, которые можно запекать в духовке или жарить на сковороде в оливковом масле Extra Virgin с обеих сторон до золотистого цвета.
Лодочки из кабачков/цукини: небольшие кабачки разрезают пополам и удаляют мякоть. Не выбрасывайте ее, а используйте в супах или тушеных блюдах! Наполните лодочки приготовленным фаршем, грибами, овощами, посыпьте тертым твердым сыром и запеките в духовке.
К сожалению, кабачки и цукини нельзя сохранить на зиму из-за их консистенции. Однако их можно натереть на терке, положить небольшими порциями в морозилку и использовать зимой при приготовлении детского питания, супов и тушеных блюд.
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