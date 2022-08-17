Кабачки и цукини: польза для организма и 5 рецептов

Когда речь идет о кабачках и цукини , важно "поймать" подходящий момент для сбора этих овощей в огороде или приобретения на рынке и в магазине, говорит сертифицированный специалист по питанию Сондоре. Чтобы кабачки были действительно вкусными и питательными, покупайте их не длиннее 15-20 см. В этом случае овощи будут обладать ярко выраженным мягким вкусом и нежной кожицей, которую не нужно очищать. Крупные кабачки - полые внутри, с жесткой кожурой и большим количеством семян - будут иметь много отходов и их будет трудно приготовить.

Кабачки содержат много воды - около 92%, рассказывает клинический фармацевт BENU Aptieka Приедниеце. Они низкокалорийны, поэтому полезны для всех, кто считает калории в своем рационе и заботится о своем весе или хочет его снизить. Кабачки содержат клетчатку, которая способствует регулярному стулу. Они помогают при запорах, стимулируя работу кишечника. При запорах рекомендуется есть больше продуктов, содержащих клетчатку, и употреблять достаточное количество жидкости. Кабачки содержат витамины (витамин С и витамины группы В) и каротиноиды, а также минералы, такие как калий, магний, кальций и фосфор. Антиоксиданты в кабачках включают витамин С, бета-каротин, лютеин и зеаксантин. Кабачки яркого цвета, в том числе желтого, более богаты антиоксидантами, причем в большей степени это касается кожицы. Эти овощи полезны для зрения, кожи и сердечно-сосудистой системы. Они также обладают мочегонным действием и помогают выводить лишнюю жидкость из организма.