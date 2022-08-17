Можно оставить бесплатно! На концерте Prāta Vētra будет охраняемая велостоянка

Нужно добавить, что стоянки Balcia для средств передвижения по городу прекрасно зарекомендовали себя на предыдущих концертах Prāta Vētra в Елгаве, Валмиере, Даугавпилсе и Вентспилсе. Возможностью бесплатно оставить свое средство передвижения там воспользовались многие посетители концертов, которые смогли насладиться выступлением группы без лишнего стресса о том, как потом попасть домой.

Будут дополнительные поезда и автобусы

Из-за закрытия Брасского путепровода, трамвай Rīgas Satiksme 11-го маршрута в Межапарк на данный момент не курсирует, вместо него пассажиров перевозит автобус 11T. В Межапарк также можно добраться 9-м автобусом.

Если все же нет желания проделывать путь в Межапарк и обратно на велосипеде или электросамокате, посетители концерта могут взять свое средство передвижения в вагон поезда, ведь Pasažieru vilciens для удобства посетителей концерта Prāta Vētra на Большой эстраде Межапарка дополнил расписание четырьмя рейсами - один из центра Риги до станции Мангали, а также тремя в обратном направлении.

После концерта на Рижскую центральную железнодорожную станцию доставят специальные рейсы, которые отходят со станции Мангали в 0.30, 0.50 и 1.10.