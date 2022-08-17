С приближением заключительного концерта турне группы Prāta Vētra "Год без календаря" на Большой эстраде Межапарка понятно, что без личных средств передвижения по городу "успокоить" дорожное движение не удастся, говорит председатель правления Balcia Insurance SE Янис Луцаус.
Можно оставить бесплатно! На концерте Prāta Vētra будет охраняемая велостоянка
Предыдущее выступление латвийской супергруппы в Межапарке состоялось в 2018 году и собрало 60 000 поклонников Prāta Vētra. Как известно, сейчас из-за ремонтных работ в Межапарк не курсирует привычный 11-й трамвай, поэтому ожидается, что попасть на концерт и домой после него будет проблематично.
Чтобы пробки не портили настроение ни перед, ни после концерта и не нужно было бы убегать с последних двух песен, большой друг Prāta Vētra и главный спонсор турне "Год без календаря" страховое общество Balcia Insurance SE, призывает отправляться в Межапарк на своем велосипеде, электросамокате или скутере.
Организаторы обещают удобную охраняемую стоянку Balcia City Combo, где можно будет оставить свои средства передвижения по городу.
"Мы провели работу по благоустройству территории, чтобы просторная стоянка Balcia City Combo была готова принять 1200 личных средств передвижения по городу. Она расположена у 7-х ворот эстрады, будет огорожена и охраняема. Сдав свое средство передвижения, каждый посетитель концерта получит браслет с номерком и сможет наслаждаться концертом, не волнуясь о том, как добираться домой по пробкам", - говорит Луцаус.
Нужно добавить, что стоянки Balcia для средств передвижения по городу прекрасно зарекомендовали себя на предыдущих концертах Prāta Vētra в Елгаве, Валмиере, Даугавпилсе и Вентспилсе. Возможностью бесплатно оставить свое средство передвижения там воспользовались многие посетители концертов, которые смогли насладиться выступлением группы без лишнего стресса о том, как потом попасть домой.
Будут дополнительные поезда и автобусы
Из-за закрытия Брасского путепровода, трамвай Rīgas Satiksme 11-го маршрута в Межапарк на данный момент не курсирует, вместо него пассажиров перевозит автобус 11T. В Межапарк также можно добраться 9-м автобусом.
Если все же нет желания проделывать путь в Межапарк и обратно на велосипеде или электросамокате, посетители концерта могут взять свое средство передвижения в вагон поезда, ведь Pasažieru vilciens для удобства посетителей концерта Prāta Vētra на Большой эстраде Межапарка дополнил расписание четырьмя рейсами - один из центра Риги до станции Мангали, а также тремя в обратном направлении.
После концерта на Рижскую центральную железнодорожную станцию доставят специальные рейсы, которые отходят со станции Мангали в 0.30, 0.50 и 1.10.
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