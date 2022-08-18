Собчак в Юрмале: "На языке "террористического государства" поет украинский артист"

Стоит отметить, что требование подтвердить владение государственным языком для претендентов на постоянный вид на жительство уже содержится в пункте 35 действующих "Правил о видах на жительство", принятых Кабинетом министров еще в 2010 году.

Ранее в ряде российских СМИ прозвучала информация о том, что Ксения Собчак владеет недвижимостью в Латвии. Это сообщение удивило ее, и она поспешила опровергнуть информацию в своем Telegram-канале:

"Все звучит прекрасно, но только при чем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь "недвижка" в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня "недвижки" в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек", - написала Ксения, которая провела несколько дней в Юрмале.

Через несколько часов этот пост был удален без объяснения причин.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, как популярная ведущая отдыхает в Юрмале. И судя по фотографиям в социальных сетях, она прекрасно провела время на латвийском курорте.