Фото ⟩ Собчак показала, чем занимается на пляже в Юрмале

В свою очередь постоянные виды на жительство, которые, например, полагаются супругам, в дальнейшем решено выдавать только после успешной сдачи экзамена на знание государственного языка, сообщил глава правительства.

Стоит отметить, что требование подтвердить владение государственным языком для претендентов на постоянный вид на жительство уже содержится в пункте 35 действующих "Правил о видах на жительство", принятых Кабинетом министров еще в 2010 году.

Ранее в ряде российских СМИ прозвучала информация о том, что Ксения Собчак владеет недвижимостью в Латвии. Это сообщение удивило ее, и она поспешила опровергнуть информацию в своем Telegram-канале:

"Все звучит прекрасно, но только при чем тут опять я? Вначале квартира за ярд в Сочи, теперь "недвижка" в Латвии - я прям круче Абрамовича. Нет у меня "недвижки" в Латвии. Я в прекрасном отеле Baltic Beach жила. Приходили бы на огонек", - написала Ксения, которая провела несколько дней в Юрмале.

Через несколько часов этот пост был удален без объяснения причин.

Ранее RUS TVNET уже писал о том, как популярная ведущая отдыхает в Юрмале. И судя по фотографиям в социальных сетях, она прекрасно провела время на латвийском курорте.