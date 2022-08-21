Видео ⟩ "Сплин" на концерте в РФ посвятили песню уехавшим из страны артистам

Во время выступления на рок-фестивале "Чернозем" лидер группы "Сплин" Александр Васильев сказал , что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.

После группа посвятила песню "Выхода нет" артистам и музыкантам, которым пришлось уехать из России.

"Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся", - сказал Александр Васильев.

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости" после концерта были недовольные зрители, которые написали в соцсетях, что вечер был испорчен. Из трансляции фестиваля сет с выступлением "Сплина" был удален.

Напомним, после начала военного вторжения РФ на территорию Украины, группа "Сплин" на своей официальной странице в соцсетях поставила черный квадрат и написала хэштег "#нетвойне", как и многие другие артисты. Из-за антивоенных высказываний и критику действий правительства РФ часть артистов были вынуждены покинуть страну. Среди них Рената Литвинова, Земфира, Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, Максим Галкин и многие другие.

К примеру, Борис Гребенщиков был одним из первых российских артистов, кто высказался против войны в Украине. Вскоре его концерты в России пришлось отменить. Но его с радостью приняли в начале августа в Висагинасе – самом молодом и самом русском городе Литвы.