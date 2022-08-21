Вс, 21.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото и видео ⟩ Кошка вплавь пыталась добраться до одного из островов Эстонии

rus.postimees.ee
Кошка вплавь пыталась добраться до одного из островов Эстонии
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Erakogu

В пятницу, 19 августа, в Facebook на странице острова Вийрелайд (находится между эстонским островом Муху и материком) было опубликовано видео, на котором бесстрашная кошка усердно плывет к острову. К сожалению, неизвестно, как животное попало в воду и кто его хозяин, передает Rus.Postimees.

Местные жители, наслаждавшиеся морской прогулкой, взяли кошку на борт лодки и сначала отвезли на остров, но животное не захотело там покидать борт, поэтому было решено отвезти бесстрашного усатого пловца в порт Виртсу. Вероятно, для кошки будут искать новых хозяев. 

Спасенная кошка.
Спасенная кошка. Фото: Erakogu

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх