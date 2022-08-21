В пятницу, 19 августа, в Facebook на странице острова Вийрелайд (находится между эстонским островом Муху и материком) было опубликовано видео, на котором бесстрашная кошка усердно плывет к острову. К сожалению, неизвестно, как животное попало в воду и кто его хозяин, передает Rus.Postimees.
Фото и видео ⟩ Кошка вплавь пыталась добраться до одного из островов Эстонии
Кошка вплавь пыталась добраться до одного из островов Эстонии
Местные жители, наслаждавшиеся морской прогулкой, взяли кошку на борт лодки и сначала отвезли на остров, но животное не захотело там покидать борт, поэтому было решено отвезти бесстрашного усатого пловца в порт Виртсу. Вероятно, для кошки будут искать новых хозяев.
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