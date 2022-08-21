Фото и видео ⟩ Кошка вплавь пыталась добраться до одного из островов Эстонии

В пятницу, 19 августа, в Facebook на странице острова Вийрелайд (находится между эстонским островом Муху и материком) было опубликовано видео, на котором бесстрашная кошка усердно плывет к острову. К сожалению, неизвестно, как животное попало в воду и кто его хозяин, передает Rus.Postimees.