Гонорары российских звезд: сколько получали за свои выступления Галкин, Лобода и "Би-2"

Как сообщает сайт thevoicemag.ru, это закрытые данные, которые были доступны лишь продюсерам, промоутерам и организаторам мероприятий.

По их данным, первое место занимала Алла Пугачева. Ее гонорар оценивали в 350 тысяч евро. Правда, певица чаще отказывалась от корпоративов.

Второе место заняла рок-певица Земфира, которая соглашалась выступать за 200 тысяч евро. По некоторым данным, сейчас она живет во Франции. Своим поклонникам она обещала, что осенью совершит гастрольный тур по Европе и Израилю.

На третьем месте с гонораром в 120 тысяч евро находится Максим Галкин, который часто давал концерты и корпоративы в России. Последнее время он с женой Аллой Пугачевой живет в Юрмале, откуда делится новостями о своих детях.

Четверное место в списке получателей самых высоких гонораров заняла рок-группа "Би-2", которая соглашается исполнять свои хиты за 100 тысяч евро.

Экс-солистка "ВИА Гры" Светлана Лобода была очень востребованной артисткой в России, где готова была участвовать в корпоративах за 90 тысяч евро. Сейчас певица живет в Латвии и продолжает активную концертную деятельность.

Валерий Меладзе давал концерты в России за 80 тысяч евро. После начала войны в Украине он одним из первых высказался против действий российского правительства. Из-за этого шоумен даже попал в списки "запрещенных артистов" и заявлял, что оставит сцену. Но позже появилась информация о его концерте в Монако.