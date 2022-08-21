Фото ⟩ Максим Галкин с детьми попробовал новое развлечение

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева говорила журналистам, что намерена вернуться в Россию к 1 сентября, так как детям надо идти в школу. Где дети будут учиться в этом году, неизвестно. Быть может, Лиза и Гарри будут учиться в Латвии. К примеру, в том же учебном заведении, которое посещает дочь Светланы Лободы. Кстати, Светлана Лобода 14 августа выступила в Риге. RUS TVNET там тоже был!

Напомним, известный российский кинокритик Антон Долин после начала военных действий РФ на территории Украины перебрался в Латвию. 12 августа он посетил выступление Максима Галкина в Рое. О своих впечатлениях он рассказал в соцсетях, чем вызвал широкий резонанс.

12 августа российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Рое. Артист в Instagram восхитился этим городом и современным концертным залом. 13 августа Галкин выступил в Резекне. Это было финальное шоу его латвийского тура. В соцсетях он признался, что ощутил дух Латгалии, и отметил, что зритель там очень тонкий и чуткий.

Вообще надо сказать, что Максим Галкин и Алла Пугачева не перестают делиться в соцсетях фрагментами своего пребывания в Юрмале.

Галерея: Гости на концерте Максима Галкина в Юрмале