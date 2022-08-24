"Это точно не наша ответственность": Зеленский высказался об убийстве Дугиной

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа".

Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.

22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.

"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", - написал Подоляк в своем Twitter.