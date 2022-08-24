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"Это точно не наша ответственность": Зеленский высказался об убийстве Дугиной

rus.tvnet.lv
"Это точно не наша ответственность": Зеленский высказался об убийстве Дугиной
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Дарья Дугина
Дарья Дугина Фото: Скриншот с Telegram "Подъем"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не несут ответственность за убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, пишет "Медуза".

"Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам форума "Крымская платформа".

Ранее сообщалось, что Дарья Дугина погибла 20 августа в результате взрыва автомобиля, на котором она поздно вечером уезжала с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.

22 августа ФСБ России заявила о раскрытии убийства российской журналистки и дочери философа Александра Дугина Дарьи. В ведомстве утверждают, что покушение подготовили и совершили спецслужбы Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг версию ФСБ о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы.

"Ru-пропаганда вновь создает вымышленные миры: виновными в подрыве авто пропагандистки Дугиной "назначена" украинка и ее 12-летний ребенок. Удивительно, что на месте не нашли визитную карточку "Правого сектора" или "эстонскую визу", - написал Подоляк в своем Twitter.

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