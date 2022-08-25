Административный районный суд отклонил заявление Русского союза Латвии (РСЛ) и признал законным решение исполнительного директора города Риги от 22 августа о запрете проведения запрошенного собрания, сообщили агентству LETA в суде.
Суд отклонил заявление РСЛ на проведение акции протеста в Пардаугаве
Суд, заслушав участников административного процесса и приглашенные для дачи заключения учреждения – Службу государственной безопасности и Государственную полицию, признал, что угроза, упомянутая в обжалуемом постановлении, признана обоснованной.
Мотивация судебного решения будет известна 9 сентября, когда будет доступна полная версия решения. Решение может быть обжаловано в Департаменте по административным делам Верховного суда в течение одного месяца со дня вынесения полного решения.
Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов сообщил агентству LETA, что официального марша протеста до решения суда не будет, а РСЛ уже призвал людей не ходить к памятнику. Он знает, что есть люди, которые призывают людей "погулять" в другом месте, выражая тем самым свою позицию.
Ранее политик заявил, что запланированный Русским союзом Латвии (РСЛ) пикет против сноса советского памятника в Пардаугаве 22 августа объединил бы жителей и сформировал бы гражданское общество.
На судебном заседании 24 августа судья Даце Абеле пояснила, что суд не может принять решение об отмене административного акта в целом, а сможет только оценить законность решения Рижской думы.
Митрофанов согласился с судом и сказал, что этим судебным заседанием РСЛ хочет гарантировать, что в будущем такого рода мероприятия не будут запрещаться без объяснения причин.
Сопредседатель РСЛ на судебном заседании выразил убеждение, что решение Рижской думы о запрете акции протеста вызвало возмущение и непонимание в обществе, и именно по этой причине у памятника в Пардаугаве уже двое суток подряд задерживают людей.
"Я уверен, что если бы Рижская дума позволила нам высказать свое мнение на организованном мероприятии, то не было бы лишних эмоций и у людей не было бы повода сказать, что их не услышали", - заключил Митрофанов.
Он также считает, что своим запретом муниципалитет сам по себе ухудшил ситуацию в и без того разделенном обществе и "грубо нарушил" статью 15 Конституции, в которой упоминается право на свободу собраний.
Митрофанов заявил, что отказ Рижской думы совершенно нелогичен и не ориентирован на сотрудничество. "Как партия мы взялись бы контролировать толпу, а нынешних задержанных, наверное, вообще не было бы", - считает политик.
Представитель Рижской думы Висмант Ваздикис утверждал, что решение Рижской думы было основано на рекомендациях Службы государственной безопасности (СГБ). СГБ подчеркнула, что смена времени и места ничего не изменит и риски безопасности останутся.
Ваздикис сообщил, что от полиции не поступало заявления о том, что стражи порядка не справляются с вызовами безопасности, однако было принято решение не допускать проведение мероприятия.
Представитель Рижской думы упомянул, что заключение СГБ было получено только 18 августа и самоуправление не успело договориться с РСЛ об изменении времени или места проведения акции протеста, однако, по мнению СГБ, это также не уменьшило бы существующие риски безопасности.
Митрофанов уверен, что Рижская дума успела бы согласовать изменения с РСЛ, но вместо этого поступила иначе - о запрете на проведение акции протеста было объявлено всего за несколько часов до начала запланированной акции. По его мнению, это, вероятно, было сделано для того, чтобы РСЛ не смог обжаловать решение Рижской думы в суде.
Уже сообщалось, что Рижская дума не разрешила Русскому союзу Латвии проводить акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.
Он подчеркнул, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.
25 августа в парке Победы был начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве.
Активные работы по демонтажу памятника начались с понедельника, 22 августа. Снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.
Несмотря на призыв не собираться у памятника советской армии в Пардаугаве, в понедельник и вторник вечером туда пришли несколько десятков человек, некоторые из них были задержаны полицией.
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