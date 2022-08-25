Суд отклонил заявление РСЛ на проведение акции протеста в Пардаугаве

Представитель Рижской думы упомянул, что заключение СГБ было получено только 18 августа и самоуправление не успело договориться с РСЛ ​​об изменении времени или места проведения акции протеста, однако, по мнению СГБ, это также не уменьшило бы существующие риски безопасности.

Митрофанов уверен, что Рижская дума успела бы согласовать изменения с РСЛ, но вместо этого поступила иначе - о запрете на проведение акции протеста было объявлено всего за несколько часов до начала запланированной акции. По его мнению, это, вероятно, было сделано для того, чтобы РСЛ не смог обжаловать решение Рижской думы в суде.

Уже сообщалось, что Рижская дума не разрешила Русскому союзу Латвии проводить акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.

Он подчеркнул, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.

25 августа в парке Победы был начат демонтаж обелиска - центрального элемента памятника в Пардаугаве.

Активные работы по демонтажу памятника начались с понедельника, 22 августа. Снос продвигался достаточно быстро: в первый день развернули строительную площадку, во второй были снесены лестница, постамент и статуи трех советских воинов. В третий - женская фигура. Во время демонтажа статуи закрыли строительными лесами, что мешало заинтересованным лицам наблюдать за происходящим.

Несмотря на призыв не собираться у памятника советской армии в Пардаугаве, в понедельник и вторник вечером туда пришли несколько десятков человек, некоторые из них были задержаны полицией.