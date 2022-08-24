Фото ⟩ В ночь на среду полиция задержала еще пятерых человек возле памятника в Пардаугаве

В полиции информируют, что начато несколько процессов об административных правонарушениях, проводится оценка ответственности лиц.

Галерея: 23 августа люди собрались у памятника в Пардаугаве

Как сообщалось, в среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника: снесли статую женского образа.

Уже сообщалось, что утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. За первый день демонтажа проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятника, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.

К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Нарушители были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.