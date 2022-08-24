Ночью возле комплекса советских памятников в Пардаугаве полиция задержала еще пять человек, это значит, что всего вчера в районе парка Победы за неподчинение законным требованиям полиции были задержаны 19 человек, сообщили представители Государственной полиции.
Фото ⟩ В ночь на среду полиция задержала еще пятерых человек возле памятника в Пардаугаве
В полиции информируют, что начато несколько процессов об административных правонарушениях, проводится оценка ответственности лиц.
Галерея: 23 августа люди собрались у памятника в Пардаугаве
Как сообщалось, в среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника: снесли статую женского образа.
Уже сообщалось, что утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. За первый день демонтажа проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятника, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.
К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Нарушители были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.
Ранее в понедельник, 22 августа, было начато оборудование площадки для демонтажа памятника. В понедельник вечером возле парка Победы также собрались люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.
Контекст:
- 14 июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.
- На снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.
- Исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции 15 июля сообщил, что Музей оккупации информировал самоуправление о том, что ему не нужны фрагменты памятника, поэтому монумент после сноса будет утилизирован.
- Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что при демонтаже памятника нельзя исключать провокаций, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос.
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