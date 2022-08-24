Митрофанов: Акция протеста РСЛ против сноса памятника сплотила бы общество

Уже сообщалось, что Рижская дума не разрешила Русскому союзу Латвии проводить акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.

Он подчеркнул, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.

В среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника. Вскоре после 9 утра снесли статую женского образа.

Утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 19 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции.

Ранее в понедельник, 22 августа, было начато оборудование площадки для демонтажа памятника. Было установлено строительное заграждение и на протяжении 1,5 км - забор безопасности, ограничивающий движение пешеходов. В окрестностях объекта введены ограничения на движение пешеходов и транспорта. В понедельник вечером возле парка Победы также собрались люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.