Запланированный Русским союзом Латвии (РСЛ) пикет против сноса советского памятника в Пардаугаве 22 августа объединил бы жителей и сформировал бы гражданское общество, заявил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов на судебном заседании по оценке законности решения Рижской думы не допускать проведения акции протеста РСЛ, пишет LETA.
Митрофанов: Акция протеста РСЛ против сноса памятника сплотила бы общество
На сегодняшнем судебном заседании судья Даце Абеле пояснила, что суд не может принять решение об отмене административного акта в целом, а сможет только оценить законность решения Рижской думы.
Митрофанов согласился с судом и сказал, что этим судебным заседанием РСЛ хочет гарантировать, что в будущем такого рода мероприятия не будут запрещаться без объяснения причин.
Сопредседатель РСЛ на судебном заседании выразил убеждение, что решение Рижской думы о запрете акции протеста вызвало возмущение и непонимание в обществе, и именно по этой причине у памятника в Пардаугаве уже двое суток подряд задерживают людей.
"Я уверен, что если бы Рижская дума позволила нам высказать свое мнение на организованном мероприятии, то не было бы лишних эмоций и у людей не было бы повода сказать, что их не услышали", - заключил Митрофанов.
Он также считает, что своим запретом муниципалитет сам по себе ухудшил ситуацию в и без того разделенном обществе и "грубо нарушил" статью 15 Конституции, в которой упоминается право на свободу собраний.
Митрофанов заявил, что отказ Рижской думы совершенно нелогичен и не ориентирован на сотрудничество. "Как партия мы взялись бы контролировать толпу, а нынешних задержанных, наверное, вообще не было бы", - считает политик.
Представитель Рижской думы Висмант Ваздикис утверждал, что решение Рижской думы было основано на рекомендациях Службы государственной безопасности (СГБ). СГБ подчеркнула, что смена времени и места ничего не изменит и риски безопасности останутся.
Ваздикис сообщил, что от полиции не поступало заявления о том, что стражи порядка не справляются с вызовами безопасности, однако было принято решение не допускать проведение мероприятия.
Представитель Рижской думы упомянул, что заключение СГБ было получено только 18 августа и самоуправление не успело договориться с РСЛ об изменении времени или места проведения акции протеста, однако, по мнению СГБ, это также не уменьшило бы существующие риски безопасности.
Митрофанов уверен, что Рижская дума успела бы согласовать изменения с РСЛ, но вместо этого поступила иначе - о запрете на проведение акции протеста было объявлено всего за несколько часов до начала запланированной акции. По его мнению, это, вероятно, было сделано для того, чтобы РСЛ не смог обжаловать решение Рижской думы в суде.
Политик выразил готовность в ближайшее время провести еще одну акцию протеста - так, 7 сентября в 19:00 перед зданием Сейма РСЛ планирует акцию против изменений в Законе об образовании.
Уже сообщалось, что Рижская дума не разрешила Русскому союзу Латвии проводить акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.
Он подчеркнул, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.
В среду утром, 24 августа, в парке Победы в Пардаугаве продолжаются работы по демонтажу памятника. Вскоре после 9 утра снесли статую женского образа.
Утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. Полиция сообщила, что во вторник были задержаны 19 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции.
Ранее в понедельник, 22 августа, было начато оборудование площадки для демонтажа памятника. Было установлено строительное заграждение и на протяжении 1,5 км - забор безопасности, ограничивающий движение пешеходов. В окрестностях объекта введены ограничения на движение пешеходов и транспорта. В понедельник вечером возле парка Победы также собрались люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.
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