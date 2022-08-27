Минобороны РФ подтвердило смерть еще одного моряка с крейсера "Москва"

После гибели крейсера "Москва" 13 апреля Минобороны заявило, что экипаж был полностью эвакуирован, что противоречило многочисленным сообщениям о пропавших без вести и погибших моряках. Позже министерство признало гибель старшего мичмана Ивана Вахрушина и заявило о пропаже без вести 27 человек. Летом стало известно, что родственникам пропавших моряков стали выдавать свидетельства о смерти.