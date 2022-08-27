Минобороны РФ подтвердило смерть еще одного моряка с крейсера "Москва"

Минобороны РФ подтвердило гибель старшего мичмана Дмитрия Черемискина, служившего на крейсере "Москва" Об этом сообщил Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на жену погибшего Надежду Мерзлякову, пишет "Медуза".
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"11 августа на руки отдали свидетельство о смерти", - заявила она.
Ранее он считался пропавшим без вести.
После гибели крейсера "Москва" 13 апреля Минобороны заявило, что экипаж был полностью эвакуирован, что противоречило многочисленным сообщениям о пропавших без вести и погибших моряках. Позже министерство признало гибель старшего мичмана Ивана Вахрушина и заявило о пропаже без вести 27 человек. Летом стало известно, что родственникам пропавших моряков стали выдавать свидетельства о смерти.
По официальной версии Минобороны РФ, крейсер "Москва" затонул при буксировке в условиях шторма. Власти Украины заявили, что их военные атаковали ракетный крейсер РФ "Москва" - флагман Черноморского флота.
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