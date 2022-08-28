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Из пруда возле бывшего памятника в парке Победы откачали воду: рыбу передали в зоопарк

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Из пруда возле бывшего памятника в парке Победы откачали воду: рыбу передали в зоопарк
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Из пруда возле бывшего памятника в парке Победы откачали воду
Из пруда возле бывшего памятника в парке Победы откачали воду Фото: LETA

Из пруда возле павшего в четверг, 25 августа, обелиска в Пардаугаве откачали воду, сообщает агентство LETA в воскресенье, 28 августа.

Мелководье сохранилось лишь в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с начала демонтажных работ, увезли с пруда.

Рыбу из пруда передали в Рижский зоопарк. В искусственном пруду рядом с памятником в парке Победы в основном обитали караси. Часть рыб будет скормлена обитателем зоопарка, а часть из них выпустят в бассейн у острова с геладами, сообщил Рижский зоопарк.

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. 

Обрушение стелы памятника советским воинам в Пардаугаве в пруд не убило живущих там рыб.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, после падения стелы в воду мертвой рыбы в пруду не видели, а под водой продолжается обычная жизнь.

Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и запустили его обратно в пруд.

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