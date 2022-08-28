Из пруда возле бывшего памятника в парке Победы откачали воду: рыбу передали в зоопарк

Мелководье сохранилось лишь в некоторых местах. Насос, который стоял рядом с памятником с начала демонтажных работ, увезли с пруда.

Рыбу из пруда передали в Рижский зоопарк. В искусственном пруду рядом с памятником в парке Победы в основном обитали караси. Часть рыб будет скормлена обитателем зоопарка, а часть из них выпустят в бассейн у острова с геладами, сообщил Рижский зоопарк.

🐟 Zivis no okupācijas pieminekļa baseina nonākušas zoodārzā.



Baseinā pārsvarā dzīvojušas karūsas. Daļa no tām tagad būs redzamas baseinā ap geladu salu. Tomēr, kā ziņots iepriekš, daļa zivju pēc pārliecināšanās par piemērotību ēšanai nonāks zoodārza iemītnieku barības traukos. pic.twitter.com/1INHyMEgRK — RigaZoo (@RigasZoodarzs) August 28, 2022

Напомним, в четверг, 25 августа, в парке Победы в Пардаугаве снесли самый большой памятник советской эпохи в Латвии и Балтии, демонтировав последний элемент комплекса - 79-метровый обелиск, вершину которого украшали звезды.

Демонтаж стелы длился примерно семь часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне.

Обрушение стелы памятника советским воинам в Пардаугаве в пруд не убило живущих там рыб.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, после падения стелы в воду мертвой рыбы в пруду не видели, а под водой продолжается обычная жизнь.

Рабочие нашли одного карася, выброшенного на берег брызгами воды, и запустили его обратно в пруд.