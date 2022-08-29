Просьба ООН не сносить памятник в Пардаугаве была получена после демонтажа

Она сообщила, что вечером 26 августа в МИД поступили от Комитета ООН по правам человека жалобы, поданные 24 августа пятью лицами относительно возможных нарушений Международного пакта ООН о гражданских и политических правах в Латвии.

Заявители считают, что нарушение пакта состоит в демонтаже памятника освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Заявители просили комитет установить временные защитные меры - приостановить снос памятника и сохранить детали четырех уже снесенных частей.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что, учитывая, что комитет принял решение и сообщил о своем решении Латвии уже после полного демонтажа памятника, решение уже не может быть выполнено.

Комитет также попросил правительство Латвии до 26 февраля дать заключение о характере и приемлемости жалоб заявителей, что и будет сделано в обычном порядке.