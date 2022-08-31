Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте после начала войны в Украине покинула Россию. В одном из своих интервью она отметила, что ей нужно было сделать это намного раньше. Недавно Ингеборга высказалась о том, что не исключает вероятности возвращения в Россию, пишет издание StarHit.
"Все меняется": Дапкунайте о возможном возвращении в Россию
"Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать "никогда"? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить "никогда", но потом все меняется.
Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения", - сказала актриса.
Ранее литовская актриса Ингеборга Дапкунайте дала большое интервью латвийскому изданию Ieva. В нем она отмечала, что пока ничего не может сказать о своем возвращении в Москву: "Сейчас я там ничего не смогу изменить, но в жизни самое глупое - сказать "никогда" и "определенно". Мы не знаем, как будет. До 24 февраля у меня было много планов".
Уже сообщалось, что Ингеборга Дапкунайте весной покинула Россию. В интервью LRT.lt (Литовское национальное радио и телевидение) она призналась, что было ошибкой не уехать из РФ раньше - после аннексии Крыма в 2014 году.
28 мая в театре "Дайлес" в Риге состоялась премьера спектакля "В одиночестве хлопковых полей" со звездой Голливуда Джоном Малковичем и выдающейся литовской актрисой Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!