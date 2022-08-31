"Все меняется": Дапкунайте о возможном возвращении в Россию

"Можете ли вы когда-нибудь в своей жизни сказать "никогда"? Знаете ли вы, что произойдет завтра? Нет. Вот именно. Мы можем строить планы и говорить "никогда", но потом все меняется.

Поэтому то, что я говорю сегодня, не имеет никакого значения", - сказала актриса.

Ранее литовская актриса Ингеборга Дапкунайте дала большое интервью латвийскому изданию Ieva. В нем она отмечала, что пока ничего не может сказать о своем возвращении в Москву: "Сейчас я там ничего не смогу изменить, но в жизни самое глупое - сказать "никогда" и "определенно". Мы не знаем, как будет. До 24 февраля у меня было много планов".

Уже сообщалось, что Ингеборга Дапкунайте весной покинула Россию. В интервью LRT.lt (Литовское национальное радио и телевидение) она призналась, что было ошибкой не уехать из РФ раньше - после аннексии Крыма в 2014 году.

28 мая в театре "Дайлес" в Риге состоялась премьера спектакля "В одиночестве хлопковых полей" со звездой Голливуда Джоном Малковичем и выдающейся литовской актрисой Ингеборгой Дапкунайте в главных ролях.