Режиссер Нового Рижского театра в своем профиле в Facebook высказался о своей пьесе "Горбачев", поставленной в России. "Это послание для свободных людей", - комментирует свою работу режиссер и заодно предлагает зрителям посмотреть эту постановку в пиратской записи.
"Многие до сих пор не понимают, зачем я создавал театр в путинской России". Херманис сделал заявление
"Пару лет назад я поставил в Москве спектакль "Горбачев". Многие до сих пор не понимают, зачем я создавал театр в путинской России. Ответ в самой постановке. Это послание о свободных людях", - начал свой пост Херманис.
"У этой постановки были запланированы гастроли по всему миру, но началась пандемия, а потом война. Чулпан Хаматова уехала из России, а Женя Миронов уехал в Мариуполь.
В связи с этим ясно, что этот спектакль больше никогда не будет сыгран.
Эта видеозапись была сделана в вечер премьеры, и сам Горбачев тоже присутствовал, смотря на свою жизнь из ложи. Он также заснят в конце видео.
Видеозапись этого спектакля юридически является собственностью Московского Театра наций, но сегодня утром, как автор и режиссер спектакля, я хочу, чтобы ее увидели все и везде".
Как признается сам Херманис, запись была найдена в разделе комментариев The New York Times. Спектакль доступен на русском языке с английскими субтитрами.
Как сообщалось, вечером во вторник, 30 августа, в возрасте 91 года скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
В последние годы Горбачев много болел и периодически находился на лечении.
Михаил Горбачев - последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985-1991), последний председатель Президиума Верховного Совета СССР (1988-1989), первый председатель Верховного Совета СССР (1989-1990) и единственный в истории президент СССР (1990-1991).
25 декабря 1991 года Михаил Горбачев в телеобращении к нации объявил о прекращении своей деятельности на посту главы государства и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием президенту России Борису Ельцину.
В 1990 году политик получил Нобелевскую премию мира.
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