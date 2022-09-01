В Валмиере тариф на отопление с октября вырастет на 86,34%, в Резекне - на 10%

Затраты на производство тепла выросли с 63,65 евро до 126,90 евро за МВтч, или на 99,37%. Затраты на передачу и распределение тепловой энергии увеличатся с 20,16 евро до 30,37 евро за МВтч, или на 59,64%. Неизменным останется только тариф на продажу тепловой энергии, который составляет 1,27 евро.

Valmieras ūdens покупает тепловую энергию у трех торговцев. Два из них - AS Valmieras piens и AS Valmieras enerģija - имеют тариф, регулируемый Комиссией по регулированию общественных услуг а у ООО ITA Ltd тепловая энергия покупается по договорной цене.

С 1 октября в Резекне планируется повысить тарифы на тепловую энергию почти на 10%, говорится в публикации в официальном издании.

ООО Rēzeknes siltumtīkli планирует повысить тариф на услуги по поставке тепловой энергии на 9,37%. Тариф на тепловую энергию планируется повысить с нынешних 198,13 евро за мегаватт-час до 216,69 евро за мегаватт-час.

Изменения действующего тарифа связаны с изменением цены покупаемой тепловой энергии и изменением цены на топливо.

Также повысятся тарифы на тепловую энергию ООО Rēzeknes siltumtīkli на когенерационной станции на аллее Атбривошанас, 155A и на когенерационной станции на ул. Ригас, 1/ул. Ранцана, 5.

На указанных когенерационных станциях планируется повышение тарифов соответственно на 10,19% - до 129,6 евро за мегаватт-час и на 7,96% - до 196,48 евро за мегаватт-час.

По данным Firmas.lv, в прошлом году оборот муниципального ООО Rēzeknes siltumtīkli составил 8,34 млн евро, убытки - 970 000 евро.