Трагедия в Зиепниеккалнсе: новая информация

Соседка Виктория рассказывает, что увидела мужчину на балконе девятого этажа и вызвала службу спасения. Спасателям - работникам пожарной службы и полицейским - удалось попасть в дом мужчины. Работники службы попытались схватить его за руку и затащить обратно в комнату, но пенсионер выпрыгнул с балкона и погиб.

Соседка, живущая несколькими этажами ниже, описывает пенсионера как жесткого и агрессивного человека.

"Он бывший прокурор, неприятный человек. Муж как-то сделал ему замечание по поводу курения, тот сказал: "вызовите полицию, я заплачу штраф", - говорит соседка.

По рассказам, жена мужчины пыталась уйти от отношений с насилием и собиралась уехать в Норвегию.

Как сообщилось, 1 сентября около 21:00 в оперативные службы поступил звонок от очевидца в Зиепниеккалнсе, где мужчина собирался спрыгнуть с балкона. Когда на место прибыли экстренные службы, оказалось, что дверь квартиры заперта, поэтому было принято решение взломать ее.

В квартире нашли мертвую женщину с признаками насильственной смерти, а мужчина выбросился с балкона и погиб. По имеющейся у полиции информации, он был мужем погибшей женщины и, возможно, убил свою супругу.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса - за убийство, ведется следствие.