3 сентября by latvian style: Bermudu Divstūris "взорвали" Ригу в самую мемную дату осени

3 сентября, в день, когда в русскоязычном сообществе главенствует мем про одноименный хит Михаила Шуфутинского, в "Арена Рига" с аншлагом выступила группа Bermudu Divstūris.
Предполагая вопрос некоторых читателей: "Кто они такие?", спешу напомнить фразу Ballējam neguļam. Это словосочетание под конкретный напев, смею предположить, знает почти каждый житель Латвии, а аншлаговый концерт в "Арена Рига", это лишь только подтвердил.
Bermudu Divstūris известны публике, как юмористический поп-рэп дует альтер-эго латвийских исполнителей Марата Оглезнева и Эмиля Балцерса - под именами Бицепс и Трицепс.
Но, это совсем не дуэт, а группа профессионалов, в которую входят не только музыканты, но и целый коллектив танцоров, работников сцены и мастеров визуального контента, без которых парни не смогли бы реализовать такое грандизное шоу. А оно и правда было впечатляющим!
Концерт должен был пройти на площадке Wondersala, но буквально за сутки он был перенесен в "Арена Рига". "Чтобы ваши ножки были сухими", - объяснил смену локации в микрофон Трицепс (Эмиль). Народ его поддержал его бурными аплодисментами.
Большинство тех, кто находились на площадке - это были маленькие дети и их родители. Артисты тепло поприветствовали всех, а Трицепс особенно красивых дам, которые находятся в зале.
Зал был веселым, горячим, отзывчивым - танцевал без остановки и напевал любимые песни хором.
Bermudu Divstūris подарили зрителям почти два часа мощного заряда позитива с долей хулиганистого романтизма и колорита by latvian style, каким обладают только они!
За вечер прозвучали такие хиты как Ballplēsis, Varavīksne, Labi, Ne man Guči, ne man Nike, Rododendri, Vidēji Glīts (с Ольгой Раецкой), Šūpojam masas, Līgava (с Auļi), патриотичная Sarkanbaltsarkanais, хит от отбора на "Евровидение" - Bad и многие другие, а завершили вечер Bermudu Divstūris, конечно, Ballējam neguļam, а после вышли на бис.
Галерея: Bermudu Divstūris в "Арена Рига"
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