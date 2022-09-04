3 сентября by latvian style: Bermudu Divstūris "взорвали" Ригу в самую мемную дату осени

Но, это совсем не дуэт, а группа профессионалов, в которую входят не только музыканты, но и целый коллектив танцоров, работников сцены и мастеров визуального контента, без которых парни не смогли бы реализовать такое грандизное шоу. А оно и правда было впечатляющим!