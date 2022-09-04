Популярная российская актриса с латвийскими корнями Агата Муцениеце поделилась в соцсетях фотографиями с прогулками по морю и Старой Риге.
Фото ⟩ Муцениеце о поездке в Ригу: "Лучшее 1 сентября в нашей жизни"
"Короткий фотоотчет о нашем путешествии в Ригу, но пора и честь знать. Это было лучшее 1 сентября в нашей жизни", - подписала она ряд семейных фотографий, которыми поделилась в соцсетях.
Агата Муцениеце с детьми часть лета провела в Латвии. 2 сентября звезда поделилась снимками, на которых запечатлено, как она с сыном Тимофеем и дочерью Мией проводит время в Старой Риге.
По фото видно, что они прогулялись по узким улочкам Старого города и заглянули в McDonald’s, который, кстати, в РФ закрылся. Напомним, что Агата Муцениеце проживает с детьми в России.
1 сентября Агата Муцениеце показала в Instagram-сторис, как везет свою крестницу Аманду в школу 1 сентября.
"Аманда собралась в школу, у нас 1 сентября удалось", - пошутила актриса, продемонстрировав погоду в Кенгарагсе, пока, по всей видимости, они стояли в пробке. "Аманда сказала - какой праздник, такая и погода", - отшутилась звезда.
Затем артистка показала, как проводит время с родными в деревне: Тимофей и Мия поздравили всех с 1 сентября, дети также передали привет своим учителям.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке родились двое детей - Мия и Тимофей.
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