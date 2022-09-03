Фото ⟩ Агата Муцениеце прогулялась с детьми по Старой Риге

Агата Муцениеце с детьми часть лета провела в Латвии. 2 сентября звезда поделилась снимками, на которых запечатлено, как она с сыном Тимофеем и дочерью Мией проводит время в Старой Риге.

По фото видно, что они прогулялись по узким улочкам Старого города и заглянули в McDonald’s, который, кстати, в РФ закрылся. Напомним, что Агата Муцениеце проживает с детьми в России.

"Мои маленькие рижане", - написала знаменитость.

1 сентября Агата Муцениеце показала в Instagram-сторис, как везет свою крестницу Аманду в школу 1 сентября.

"Аманда собралась в школу, у нас 1 сентября удалось", - пошутила актриса, продемонстрировав погоду в Кенгарагсе, пока, по всей видимости, они стояли в пробке. "Аманда сказала - какой праздник, такая и погода", - отшутилась звезда.

Затем артистка показала, как проводит время с родными в деревне: Тимофей и Мия поздравили всех с 1 сентября, дети также передали привет своим учителям.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались в 2020 году. Женаты актеры были восемь лет. В этом браке родились двое детей - Мия и Тимофей.

На прошлой неделе российский актер Павел Прилучный женился в Армении на актрисе Зепюр Брутян. Через несколько дней после свадьбы он прокомментировал скандальный развод с Агатой Муцениеце. Она также решила высказаться.