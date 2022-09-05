"Раньше была в топе Латвии": экс-жена Матвеева о себе в списке "самых некрасивых артисток РФ"

"Как-то мне попался на глаза "Топ самых некрасивых артисток России" с моей фамилией. Я радостно побежала в театр и говорю: "Ребята, меня повысили! Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь - всей России!". В том же списке были невероятные артистки, рядом с которыми находиться большая честь для меня", - вспоминает 42-летняя Яна Сексте.

Она не скрывает, что порой комментарии журналистов ее задевают. Однажды после ее первого спектакля "Рассказ о семи повешенных" в театре Табакова вышла рецензия, в которой раскритиковали ее внешность.

Сейчас Яна Сексте активно принимает участие в спектаклях Московского театра-студии Олега Табакова и снимается в кино. В 2022 году вышел второй сезон сериала "Триггер" с Максимом Матвеевым в главной роли. Актрисе там досталась роль Татьяны, жены адвоката Дмитрия.

Максим Матвеев в сериале "Триггер" Фото: скриншот видео

Яна и Максим расстались в 2009 году. Тогда актеру предложили главную роль в фильме "Не скажу". Вместе с Матвеевым должна была играть Елизавета Боярская. Всего за 17 дней репетиций и съемок ленты "Не скажу", проходивших в Киеве, актеры сблизились до полноценного романа.

Свои отношения влюбленные держали в тайне. В сентябре 2009-го Максим вернулся в Москву и объяснил все жене. Он съехал на съемную квартиру, и Яна не знала, кто стал причиной разлада в их браке.

СМИ писали, что она тяжело переживала предательство мужа. Но в 2016 году в программе "Наедине со всеми" актриса объяснила Юлии Меньшовой, что давно пережила эту ситуацию. В 2013 году Сексте вышла замуж за композитора Дмитрия Марина, а через год у пары родилась дочь Анна.