3 сентября в "Арена Рига" с аншлагом выступила латвийская группа Bermudu Divstūris.
Фото, видео ⟩ RUS TVNET узнал секретный ритуал группы Bermudu Divstūris
RUS TVNET узнал секретный ритуал группы Bermudu Divstūris
Bermudu Divstūris известны публике как юмористический поп-рэп-дуэт альтер-эго латвийских исполнителей Марата Оглезнева и Эмиля Балцерса - под именами Бицепс и Трицепс.
Портал RUS TVNET смог заглянуть за кулисы перед выступлением и немного поговорить с артистами. Оказалось, что у парней есть своеобразный секретный ритуал перед выходом на сцену.
Подробнее в нашей эксклюзивной галерее:
О том, как прошел концерт, мы рассказали и показали здесь:
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