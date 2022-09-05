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Фото, видео ⟩ RUS TVNET узнал секретный ритуал группы Bermudu Divstūris

rus.tvnet.lv
RUS TVNET узнал секретный ритуал группы Bermudu Divstūris
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Bermudu Divstūris
Bermudu Divstūris Фото: Jānis Škapars/TVNET

3 сентября в "Арена Рига" с аншлагом выступила латвийская группа Bermudu Divstūris.

Bermudu Divstūris известны публике как юмористический поп-рэп-дуэт альтер-эго латвийских исполнителей Марата Оглезнева и Эмиля Балцерса - под именами Бицепс и Трицепс.

Портал RUS TVNET смог заглянуть за кулисы перед выступлением и немного поговорить с артистами. Оказалось, что у парней есть своеобразный секретный ритуал перед выходом на сцену. 

Подробнее в нашей эксклюзивной галерее:

О том, как прошел концерт, мы рассказали и показали здесь:

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