В субботу, 10 сентября, Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Соединенного Королевства, сообщает Русская служба ВВС.
Карл III официально объявлен новым королем Великобритании
Прокламация была сразу же подписана наследником престола принцем Уильямом, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.
Все присутствующие кроме церемониймейстера были одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.
В первом ряду зрителей находились бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Вместе с ними стоял лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.
Карл III стал королем автоматически сразу же после смерти его матери – королевы Елизаветы II, поэтому мероприятие в Сент-Джеймсе носило исключительно церемониальный характер.
Карл III обещает править в традициях его матери, покойной королевы
После официального подписания Основной прокламации к собравшимся в Сент-Джеймсском дворце вышел сам монарх.
После короткой речи, в которой он отдал дань любви и уважения покойной королеве, Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.
Затем Карл III подписал документ, удостоверяющий его клятву.
Свидетелями, также подписавшими документ, стали принц Уэльский Уильям и королева-консорт Камилла.
Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.
В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.
Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.
Британский монарх не приносит присягу, как это делают другие главы государств. Монарх приносит клятву, в которой обязуется охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета, и еще одну клятву на коронации.
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