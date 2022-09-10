Карл III официально объявлен новым королем Великобритании

Затем Карл III подписал документ, удостоверяющий его клятву.

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Свидетелями, также подписавшими документ, стали принц Уэльский Уильям и королева-консорт Камилла.

Далее свои подписи поставили лорд-канцлер, представители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии и другие лица королевства.

В роли распорядителя церемонии выступила лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета Пенни Мордаунт.

Напомним, что именно она продолжительное время лидировала в борьбе консерваторов за главенствующую роль в партии и пост премьер-министра страны.

Британский монарх не приносит присягу, как это делают другие главы государств. Монарх приносит клятву, в которой обязуется охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета, и еще одну клятву на коронации.