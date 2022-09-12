По расследованию Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о попытке вымогательства взятки в 100 000 евро у владельца предприятия Stiga RM, в деле могут быть замешаны политики из объединения партий "Для развития/За!", следует из того, что потерпевший рассказал телеканалу TV3.
СМИ: в деле о вымогательстве взятки могут быть задействованы политики "Для развития/За!"
На вопрос TV3 о том, может ли преступная группа иметь связь с какими-либо политиками "Для развития/За!" Рамолиньш сказал "Там может быть связь, да".
Он не назвал имена конкретных политиков, потому что подписал документ о неразглашении информации, полученную оперативным путем.
Передача TV3 Nekā personīga, сообщая об этом деле, демонстрировала кадры с политиком "Для развития/За!" Эдгаром Яунупсом. Но и передача не назвала ни одного имени политиков.
Как сообщалось, в конце августа KNAB сообщил о раскрытии преступной группировки. Речь идет о нескольких следователях Службы госдоходов (СГД), которые требовали взятку от предпринимателя и сфабриковали уголовное дело.
По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница СГД Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.
До августа этого года Луре была старшим следователем в Налоговой и таможенной полиции. Трудовые отношения в СГД с ней были прекращены только за две недели до ареста.
Вместе с Луре был арестован и ее коллега Интар Шталбергс. Он на службе с 2018 года. В августе этого года его повысили на должность главы Первого отдела по расследованию финансовых преступлений. 26 августа Шталбергс был отстранен от исполнения должностных обязанностей.
Nekā personīga известно, что обыск KNAB был у еще в доме одного должностного лица СГД - Яниса Акментиньша. Бывший работник Государственной службы безопасности в Налоговой и таможенной полиции работал следователем. По неофициальным сведениям, он после обыска не явился на допрос в KNAB, и удаленно послал свое заявление на уход по собственному желанию своему работодателю в СГД.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!