СМИ: в деле о вымогательстве взятки могут быть задействованы политики "Для развития/За!"

На вопрос TV3 о том, может ли преступная группа иметь связь с какими-либо политиками "Для развития/За!" Рамолиньш сказал "Там может быть связь, да".

Он не назвал имена конкретных политиков, потому что подписал документ о неразглашении информации, полученную оперативным путем.

Передача TV3 Nekā personīga, сообщая об этом деле, демонстрировала кадры с политиком "Для развития/За!" Эдгаром Яунупсом. Но и передача не назвала ни одного имени политиков.

Как сообщалось, в конце августа KNAB сообщил о раскрытии преступной группировки. Речь идет о нескольких следователях Службы госдоходов (СГД), которые требовали взятку от предпринимателя и сфабриковали уголовное дело.

По сведениям, имеющимся в распоряжении Nekā personīga, под стражей в связи с делом о взятке находится многолетняя сотрудница СГД Инита Луре. Она работала в Финансовой полиции еще с 2005 года.