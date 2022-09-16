У Европы получится заменить российский газ; аналитики прогнозируют большое падение цен

Аналитики наиболее значимого банка США отмечают, что цена газа в Европе уже на этой неделе может упасть на половину. Цены на газ в настоящее время в среднем составляют 215 евро за МВтч, но в конце первого квартала следующего года, если зима будет с типичными погодными условиями, цена на газ может упасть даже ниже 100 евро за МВтч.

В последние месяцы европейские страны искали возможности для заполнения газовых хранилищ до наступления зимы. Это связано с тем, что российская газовая компания "Газпром" остановила поставки газа через газопровод Nord Stream 1. Это вызвало большой рост цен на газ.

В начале сентября "Газпром" на неопределенный срок остановил поставки газа в Европу, ссылаясь на технические причины и санкции, а на политическом уровне, например, голос Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки газа будут восстановлены в момент отмены европейских санкций против России.