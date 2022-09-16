Попытки государств Европейского союза избежать крупных разрывов в поставках газа, вероятнее всего, окажутся успешными, и Европе удастся заменить российские газовые поставки. Кроме того, в ближайшее зимнее время ожидается большой спад цен на газ, сообщает The Guardian, ссылаясь на аналитиков Goldman Sachs.
У Европы получится заменить российский газ; аналитики прогнозируют большое падение цен
Аналитики наиболее значимого банка США отмечают, что цена газа в Европе уже на этой неделе может упасть на половину. Цены на газ в настоящее время в среднем составляют 215 евро за МВтч, но в конце первого квартала следующего года, если зима будет с типичными погодными условиями, цена на газ может упасть даже ниже 100 евро за МВтч.
В последние месяцы европейские страны искали возможности для заполнения газовых хранилищ до наступления зимы. Это связано с тем, что российская газовая компания "Газпром" остановила поставки газа через газопровод Nord Stream 1. Это вызвало большой рост цен на газ.
В начале сентября "Газпром" на неопределенный срок остановил поставки газа в Европу, ссылаясь на технические причины и санкции, а на политическом уровне, например, голос Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки газа будут восстановлены в момент отмены европейских санкций против России.
"Уменьшение потока газа через газопровод Nord Stream 1 фактически оставляет Европу без российского газа. Пока мы слышим вопросы о том, что будет дальше. Это мозаика, которую Европа пыталась сложить в течение последнего года и сделала это успешно. Европе удалось успешно заполнить крупнейшие газовые хранилища", - отмечает аналитик Goldman Sachs.
Отмечается, что до конца октября средняя заполняемость газовых хранилищ в Европе может составить около 90%, хотя ранее целью Европейского союза было достижение 80% заполняемости до начала ноября. Кроме того, правительства надеются создать определенный газовый буфер, поэтому предприятиям и рядовым потребителям рекомендуют использовать меньше энергии.
Goldman Sachs прогнозирует, что в конце следующего года средняя заполняемость газовых хранилищ должна быть больше 20%. "Это, по нашему мнению, приведет к падению огромного спроса и изменит настроение на рынке, потому что будет осознание, что удастся пережить зиму".
Во вторник в "слитом" документе обнаружено, что Европейский союз не собирается устанавливать потолок цен на российский газ, вместо этого будут искаться другие механизмы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!