Яна Брук об экспериментах в постели: "Хотела попробовать в своей жизни все"

Яна Брук отвечала на интимные вопросы ведущего, и один из них был о безумных экспериментах в сексе. Недолго думая, она ответила:

"Секс втроем. Третьей была девушка... Я хотела попробовать в своей жизни все. Почему нет? Было очень хорошо, все было классно... Это был хороший опыт".

После выяснилось, что у Яны новые отношения, о которых она говорит со смущением.

"У меня сейчас отношения, но я не понимаю, они есть или нет. Он мне говорит, что я его девушка, но я размышляю о том, а когда начинается эта официальная часть, когда пара вместе.

У нас чувства, он мне нравится, у нас все хорошо, но он занят своей работой. Мы не можем часто проводить время вместе, но когда мы встречаемся - это огонь и любовь, а

когда я одна, я не могу понять - я одинока или нет", - говорит Брук.

Латвийский блогер Яна Брук известна своими провокационными фотосессиями и перформансами. К примеру, она уже не первый год делает перформансы ко Дню независимости Латвии. В 2020 году бурную реакцию вызвали ее фото в стиле пин-ап, на которых она была обнажена и завернута в государственный флаг. В следующий раз Яна предстала в образе Милды, гуляющей по Риге, а после поделилась фотосессией, где на Милде маска и QR-код.