Понятные выборы ⟩ Что обещает "Объединенный список"

Как вы, надеюсь, помните, в мае 2022 года Союз зеленых и крестьян покинули две партии - Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия. Камнем преткновения стал Айварс Лембергс, которого эти партии не хотели видеть в качестве кандидата на пост премьер-министра. Поэтому они (вместе с Латвийским объединением регионов) создали "Объединенный список", куда кроме представителей этих трех партий вошли и беспартийные специалисты различных сфер.

Про то, какие партии образовали в свое время СЗК, я уже писал, вы можете прочитать об этом ниже.

Латвийское объединение регионов (ЛОР), в свою очередь, было образовано в 2014 году и позиционировалась как центристская политическая сила, чьей направленностью, ожидаемо, были регионы Латвии. Председателем партии был избран Мартиньш Бондарс, который сейчас является депутатом Сейма от "либерального" "Для развития/За!".

На выборах в 12-й Сейм ЛОР набрал 6,66% голосов и занял восемь депутатских мест, но уже через четыре года не преодолел пятипроцентный барьер.