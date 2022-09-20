Программа "Объединенного списка" не рекомендуется людям с диабетом - уж слишком сладкую картину будущего она рисует. При этом там практически нет не то чтобы конкретных предложений, а просто идей, способствующих приближению к этому идеалу. А сам идеал, конечно, красивый.
Понятные выборы ⟩ Что обещает "Объединенный список"
Как вы, надеюсь, помните, в мае 2022 года Союз зеленых и крестьян покинули две партии - Латвийская зеленая партия и Лиепайская партия. Камнем преткновения стал Айварс Лембергс, которого эти партии не хотели видеть в качестве кандидата на пост премьер-министра. Поэтому они (вместе с Латвийским объединением регионов) создали "Объединенный список", куда кроме представителей этих трех партий вошли и беспартийные специалисты различных сфер.
Про то, какие партии образовали в свое время СЗК, я уже писал, вы можете прочитать об этом ниже.
Латвийское объединение регионов (ЛОР), в свою очередь, было образовано в 2014 году и позиционировалась как центристская политическая сила, чьей направленностью, ожидаемо, были регионы Латвии. Председателем партии был избран Мартиньш Бондарс, который сейчас является депутатом Сейма от "либерального" "Для развития/За!".
На выборах в 12-й Сейм ЛОР набрал 6,66% голосов и занял восемь депутатских мест, но уже через четыре года не преодолел пятипроцентный барьер.
Любопытно еще упомянуть их карьеру на выборах в Рижскую думу. В 2017 году ЛОР подавал единый список с партией "Для развития Латвии" - которые всего через пару месяцев после этого создадут "Для развития/За!". А уже в 2020 году, на внеочередных выборах в Рижскую думу, ЛОР пошел единым списком с Национальным объединением. И весьма успешно - нынешний глава ЛОР Эдвардс Смилтенс (а ныне первый номер "Объединенного списка" по Видземе) даже стал одним из вице-мэров столицы.
В общем, с кем только ЛОР не объединялся для политических успехов. На этот раз - с выходцами из СЗК. Так что знакомых имен в партии много: экс-премьер Марис Кучинскис, депутаты Сейма Эдгар Таварс, Раймонд Бергманис (избраны от СЗК) и Дидзис Шмитс (избран от KPV LV).
Кандидат в премьеры от партии - предприниматель в сфере строительства Улдис Пиленс, который при этом в списках не значится, как и Лембергс у СЗК. Забавная параллель, но справедливости ради - на прошлых выборах наш нынешний премьер Кришьянис Кариньш также не был в списках.
Основной фишкой партии называются "беспартийные специалисты в своих сферах". Но на самом деле не все "специалисты" являются новичками в политике.
Председатель Федерации пенсионеров Айя Барча была депутатом пяти созывов Сейма - последние три от СЗК, а директор Даугавпилсской 17-й средней школы Ивар Шкинчс - экс-мэр Даугавпилса.
Но есть и новые люди - например, вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна или полковник запаса Национальных вооруженных сил Игорь Раев.
Но давайте конкретнее, что же обещает "Объединенный список". Полная программа - тут, отдельные моменты - ниже.
Вернее, так происходит обычно. Но у "Объединенного списка" свой путь. Сейчас объясню.
This is my manifest!
В отличие от практически всех своих соперников по выборам, у "Объединенного списка" нет разбивки обещаний и планов на отдельные сферы или хотя бы пункты. Нет - один сплошной текст с общими словами и примерной картиной идеального будущего.
Нет, серьезно. Я понимаю, что почти в каждом тексте критикую партии за отсутствие конкретики, но это что-то за гранью. Вот, например, с чего начинается предвыборная программа.
"Это не время, когда можно предаваться пустым разговорам. Это не время для популизма и сеяния иллюзий. Это время решительных и ответственных решений. Если надо, нужно действовать как в Ватикане при выборе папы римского - пока не принято решение, из комнаты не выходят".
И в таком же стиле - еще четыре абзаца. Проходит треть программы, а избиратель еще даже не знает приоритетов партии. Зато ему сообщили, что "Объединенный список" состоит из "компетентных, энергичных, профессиональных и патриотических людей", которые "умеют принимать конкретные решения", а свои навыки потратят "во благо страны".
Мы даже успеваем прочитать, что политика партии будет "дальновидной" и "основанной на ценностях". Осталось только выяснять, что за ценности!
Впрочем, наконец-то "Объединенный список" приоткрывает завесу тайны. Итак, приоритеты партии: безопасность, эффективное госуправление и растущая, зеленая экономика.
Правда, сразу же после этих приоритетов "Объединенный список" пишет про социальные гарантии и пособия, что ни к одному из приоритетов не относится, но не будем придираться.
Не то чтобы у "Объединенного списка" совсем нет конкретных предложений. Но они погребены валом общих фраз и странных решений.
Напрасные слова
Например: вот что "Объединенный список" может сказать по вопросу грядущего энергокризиса.
"Мы за дальновидные решения в госуправлении. Общество не надо пугать дороговизной наступающей зимы, но надо своевременно и решительно действовать, чтобы уменьшить риск высокой инфляции. Если есть инфляция, надо чаще индексировать пенсии. В сотрудничестве с негосударственными организациями и самоуправлениями мы решим вопросы социальной безопасности".
Отбросим шелуху. Решение для дорогой зимы - индексация пенсий.
Не знаю, поможет ли это заплатить по выросшим многократно счетам пенсионерам (сомневаюсь), но это абсолютно точно не поможет всем тем, кому меньше 60 лет.
Про здравоохранение "Объединенный список" может сказать только одно предложение: "Борьба с одним вирусом не должна парализовать своевременную диагностику и лечение других болезней".
Не должна, разумеется. Но что мы можем сделать, чтобы ситуация 2020-2021 годов не повторилась вновь? Как увеличить число врачей и медсестер, как добыть достаточное количество оборудования? Здесь "Объединенный список" нам не может помочь. Только сказать, что так быть не должно. Спасибо большое.
И так со всем. Диалог столицы и регионов? Должен быть. Ошибки в управлении? Надо признавать и решать. Реформы ради реформ? Прекратить - они сеют хаос.
Вернем веру в то, что человек влияет на жизнь страны! Дадим работу и финансовую стабильность! Решим вопросы социальной безопасности!
Сплошное "там все будет бесплатно, все будет в кайф".
Предложения по существу
Ладно, как я и говорил, хоть что-то более-менее конкретное в программе есть. Вот все такие предложения.
- Индексация пенсий при инфляции;
- Рост инвестиций в образование и науку. Упор на предметы точных наук;
- Уменьшить необходимое количество подписей для инициации референдума;
- Смешанная выборная система - депутат ответственен за свой округ;
- Дать возможность отозвать некомпетентных депутатов;
- Развивать оборону с упором на сухопутные войска, Земессардзе и силы резерва;
- Сотрудничество с северными и восточными странами ЕС и Великобританией;
- Основывать экономику на возобновляемых ресурсах.
Есть ли у меня какие-то очевидные претензии к этим предложениям? Да нет. Про индексацию пенсий я уже писал, связи с "дорогой зимой" нет, но в самой идее нет ничего плохого. Остальное вообще звучит замечательно.
Проблема в том, что даже самые популистические партии своими пустыми фразами дают хотя бы общее направление того, за что выступают. "Объединенный список" говорит лишь о "зеленой" экономике и безопасной стране. И, если первый пункт хоть как-то отличает их от остальных партий, то вряд ли хоть кто-то из 19 политических сил выступает за слабую и незащищенную страну.
Крайне показателен в этом плане последний абзац предвыборной программы.
"Мы хотим, чтобы Латвия была самодостаточным государством, экспорт товаров и услуг которого выше импорта; где растет удельный вес образованных жителей; все знают и в быту пользуются государственным языком. Мы хотим, чтобы в Латвии была высокая занятость, положительная демография и чтобы у жителей было патриотическое отношение к своей стране".
Покажите мне хотя бы одну партию, которая была бы против этого? Ну, ладно, о госязыке в быту некоторые силы явно поспорили бы - но в остальном? Это же просто сиропная картина Прекрасной Латвии Будущего.
***
Любопытно при этом, что "Объединенный список" уверенно обходит противоречивые темы: о языке всего одна фраза (без упоминания школ), о Covid-19 - одно предложение (без обещаний исправить ошибки нынешней коалиции), о ЛГБТ+ - молчок.
При этом тому же проекту "Сортировка партий" на lsm.lv, представители партии ответили достаточно откровенно: пандемия Covid-19 - не причина ограничивать передвижения; "русским школам" - нет; а у однополых пар должны быть такие же права, как и у гетеросексуалов.
Тем любопытнее, что в предвыборной программе острые углы обходятся, "Объединенный список" будто бы пытается понравиться всем.
И я должен упомянуть, что у "Объединенного списка" есть более подробная программа на сайте самой политической силы. Правда, в отличие от, например, "Прогрессивных" искать ее приходится самому, на сайте ЦИК никакого указания нет.
Но говорить подробно о ней нет смысла - там просто больше текста, но доля конкретики примерно такая же. Разве только мы узнаем, что врачам и учителям нужно платить достойно.
К сожалению, такой подход не позволяет составить четкого мнения о самой партии. Как они добьются повышения образованности населения: улучшением школьной системы, повышением качества работы учителей или обязательным высшим образованием? Как разберутся с недостатками системы здравоохранения? Как повысят обороноспособность страны? Как...
Ведь проблемы будут одинаковые у любой коалиции и у любого набора партий, который образуем парламент. Вопрос в деталях - как именно проблемы будут решаться. Так мы и выбираем, за кого голосовать.
Программа "Объединенного списка" не дает мне понимания, каким они видят путь к идеальному будущему. А то, что взгляд на идеальное будущее у нас с ними совпадает... Что ж, не только с ними.
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