Понятные выборы ⟩ Что обещает "Объединенный список"

В общем, с кем только ЛОР не объединялся для политических успехов. На этот раз - с выходцами из СЗК. Так что знакомых имен в партии много: экс-премьер Марис Кучинскис, депутаты Сейма Эдгар Таварс, Раймонд Бергманис (избраны от СЗК) и Дидзис Шмитс (избран от KPV LV).

Кандидат в премьеры от партии - предприниматель в сфере строительства Улдис Пиленс, который при этом в списках не значится, как и Лембергс у СЗК. Забавная параллель, но справедливости ради - на прошлых выборах наш нынешний премьер Кришьянис Кариньш также не был в списках.

Улдис Пиленс, Марис Кучинскис и Эдгар Таварс Фото: Edijs Pālens/LETA

Основной фишкой партии называются "беспартийные специалисты в своих сферах". Но на самом деле не все "специалисты" являются новичками в политике.

Председатель Федерации пенсионеров Айя Барча была депутатом пяти созывов Сейма - последние три от СЗК, а директор Даугавпилсской 17-й средней школы Ивар Шкинчс - экс-мэр Даугавпилса.

Но есть и новые люди - например, вице-президент Латвийской ассоциации медсестер Илзе Ортвейна или полковник запаса Национальных вооруженных сил Игорь Раев.

Но давайте конкретнее, что же обещает "Объединенный список". Полная программа - тут, отдельные моменты - ниже.

Вернее, так происходит обычно. Но у "Объединенного списка" свой путь. Сейчас объясню.

This is my manifest!