Яунземе: VID расследует еще шесть дел о возможных нарушениях среди сотрудников

Она указала, что в среднем в год управление внутренней безопасности VID расследует десять случаев противоправных действий сотрудников. Яунземе добавила, что это опытные сотрудники, и назвала их "наследием прошлого".

Яунземе заявила, что жалобы на сотрудников VID поступают достаточно часто - как на качество обслуживания, так и в виде оперативной информации о возможных нарушениях. В настоящее время расследуется более шести оперативных дел о возможных нарушениях со стороны сотрудников.

Также Яунземе сказала, что знала о причастности сотрудников VID к вымогательству взятки у предпринимателя Андриса Рамолиньша еще в июне,

но не вмешивалась и не предпринимала действий по отстранению сотрудников от занимаемых должностей, чтобы не навредить расследованию.

Яунземе отметила, что не отказывается от своей ответственности, в то же время напомнив, что не возглавляет налогово-таможенную полицию VID. В прошлом году налогово-таможенная полиция была единственным структурным подразделением VID, сотрудникам которого повысили заработную плату. "Если человек не может работать честно и пришел, чтобы наживаться, ему не место в структуре", - сказала Яунземе.

Она также заявила, что готова вернуться на должность главы VID и в настоящее время работает вместе с юристом, чтобы оспорить решение министра финансов Яниса Рейрса о своем отстранении.

С другой стороны, сотрудничество с Рейрсом Яунземе охарактеризовала как хорошее, но отношения ухудшились, когда советником министра стал бывший сотрудник VID Каспар Чернецкис.

Уже сообщалось, что в деле о вымогательстве взятки у лесопромышленника Рамолиньша могут быть замешаны четверо сотрудников VID.