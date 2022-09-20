Во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении "референдумов" о присоединении к РФ. Собрали главное, что известно об этом.
"Референдумы" сепаратистов в Украине: главное
ДНР и ЛНР
Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз умоляют Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю начать новый виток войны, заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести "референдумы" о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.
В понедельник вечером Пушилин опубликовал видеозапись своего телефонного разговора с Пасечником, в котором идет речь о подготовке к "референдумам".
"У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, - говорит Денис Пушилин в трубку. - Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать".
Перед этим в понедельник так называемая "Общественная палата ЛНР" обратилась к Леониду Пасечнику с просьбой срочно провести "референдум" о присоединении к России. Вскоре аналогичное заявление выпустила "Общественная палата ДНР", которая обратилась к Денису Пушилину с такой же просьбой.
"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами..." - заявил в понедельник журналистам глава "Общественной палаты ДНР" Александр Кофман.
Позднее стало известно, что "референдумы" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября.
Херсон
Глава Херсонской области Владимир Сальдо, который был назначен российской стороной, объявил, что регион решил провести референдум о вхождении в состав России.
"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - говорится в обращении.
Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны, сразу после этого в Херсонской области были сформированы новые администрации.
В свою очередь глава Луганской области Украины Сергей Гайдай считает, что донбасские сепаратисты напуганы украинским контрнаступлением, поэтому просят Россию аннексировать оккупированные украинские территории, чтобы получить предлог для всеобщей мобилизации и начала нового витка войны.
Ранее о немедленных "референдумах" о присоединении к России попросили представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает Русская служба BBC.
Запорожье
"Общественный съезд" Запорожской области также просит о "референдуме", передает Русская служба BBC.
"Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ", - говорится в обращении съезда.
Одновременно с объявлением "референдумов" Госдума России во вторник, 20 сентября, приняла закон и ввела в Уголовный кодекс (УК) статьи о "добровольной сдаче в плен" и "мародерстве".
За добровольную сдачу в плен будет грозить до 10 лет лишения свободы, за мародерство - до 15 лет.
За самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения сроком свыше месяца будет грозить до 10 лет лишения свободы, пишет Русская служба BBC.
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