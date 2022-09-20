"Референдумы" сепаратистов в Украине: главное

Позднее стало известно, что "референдумы" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября.

Херсон

Глава Херсонской области Владимир Сальдо, который был назначен российской стороной, объявил, что регион решил провести референдум о вхождении в состав России.

"Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации", - говорится в обращении.

Херсон оказался в российской оккупации в первые дни войны, сразу после этого в Херсонской области были сформированы новые администрации.

В свою очередь глава Луганской области Украины Сергей Гайдай считает, что донбасские сепаратисты напуганы украинским контрнаступлением, поэтому просят Россию аннексировать оккупированные украинские территории, чтобы получить предлог для всеобщей мобилизации и начала нового витка войны.

Ранее о немедленных "референдумах" о присоединении к России попросили представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщает Русская служба BBC.

Запорожье

"Общественный съезд" Запорожской области также просит о "референдуме", передает Русская служба BBC.

"Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области, обращаемся к руководителю ВГА Евгению Балицкому с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав РФ", - говорится в обращении съезда.

Одновременно с объявлением "референдумов" Госдума России во вторник, 20 сентября, приняла закон и ввела в Уголовный кодекс (УК) статьи о "добровольной сдаче в плен" и "мародерстве".

За добровольную сдачу в плен будет грозить до 10 лет лишения свободы, за мародерство - до 15 лет.

За самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения сроком свыше месяца будет грозить до 10 лет лишения свободы, пишет Русская служба BBC.