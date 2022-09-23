Понятные выборы ⟩ Что обещает "Республика"

Но нельзя же просто копировать чужое домашнее задание. За всю историю современной Латвии теневая экономика никогда не падала ниже 20,7% (показатель 2016 года). И за последние пять лет, как легко посчитать, выросла почти на 6 процентных пунктов. А теперь "Республика" вместе с LTRK и LDDK надеются уменьшить этот показатель на 7,6 процентных пункта?! За сколько - за четыре года? Или это очередная цель "на вырост"? И это в разгар энергокризиса? Я, конечно, оптимист, но не настолько.

Теневая экономика стран Балтии (2009-2020 гг.) Фото: SSE

Переходим к более сомнительным вещам. "Республика" предлагает, чтобы правительство было технократическим. То есть каждой сферой заведует соответствующий профессионал. Сама по себе идея интересная. Но в варианте партии к ней есть два вопроса.

Первый - как именно будет определяться "профессионализм"? Не буду показывать пальцем, но даже в действующем правительстве у нас есть министры с профильным образованием, к работе которых есть очень конкретные вопросы. И в историческом контексте таких было немало. Так что корочка вряд ли сработает. А что тогда? Опыт работы? Кто его будет оценивать? В общем, в этом плане еще нужно разбираться.