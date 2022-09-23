Программа "Республики" напоминает милые деревушки из книг Стивена Кинга. На первый взгляд все классно, но не покидает странное ощущение. И стоит начать разбираться, как находишь не самые приглядные вещи. А еще это единственная партия, в которой скандал успел случиться еще до выборов.
Понятные выборы ⟩ Что обещает "Республика"
Партия "Республика" родилась 28 августа 2021 года, а ее сопредседателями стали ушедший из "Согласия" Вячеслав Домбровский и экс-министр внутренних дел Сандис Гиргенс.
Кроме них, в партию из действующих депутатов Сейма вступили Эвия Папуле (экс-"Согласие"), Каспарс Гиргенс и Эрик Пуценс (оба - экс-KPV LV).
Но уже 16 февраля 2022 Домбровский вместе с примерно 200 единомышленниками покинул партию, заявив о невозможности сотрудничать с Гиргенсом и "другими популистами".
Домбровский и Папуле присоединились к "Для развития/За!", а Сандис Гиргенс 5 марта был избран единоличным председателем партии "Республика".
Но давайте же обратимся к нынешней деятельности партии.
Программа на сайте ЦИК - тут, ее более полная версия доступна на сайте партии "Респбулика". А краткая выжимка - ниже.
- В Сейме - 50 депутатов;
- Технократическое (профессиональное) правительство;
- Усиление добровольной профессиональной армии и Земессардзе;
- Восстановление современной Полицейской академии;
- Объединение KNAB, Бюро внутренней безопасности и управления внутренней безопасности Службы госдоходов;
- Не продавать произведенную латвийскими ГЭС энергию на бирже Nord Pool;
- Снизить теневую экономику до 19% от ВВП;
- Подготовить национальную программу Vesels darbam un valsts aizsardzībai ("Здоров для труда и обороны страны").
Скрытая угроза
Есть поджанр триллеров вроде "Солнцестояния" или "Степфордских жен", когда герои попадают в место, которое кажется приятным и классным, но иногда взгляд задерживается на каких-то деталях, которые выбивают из себя. И чем дальше, тем больше таких деталей становится.
Меня не покидало такое ощущение все время чтения программы "Республики". Ты ее читаешь, и вроде все выглядит хорошо и разумно, с конкретными предложениями и разумными заключениями.
Но через все экономические планы и идеи госуправления сквозит дух популизма.
Фраза "мы не должны слепо следовать директивам ЕС" звучит разумно, но в памяти сразу всплывает программа "За стабильность!" с их желанием выйти из Евросоюза.
Covid-19 упоминается аж трижды: сначала - в предложении организовать парламентскую комиссию по расследованию растрат времен пандемии; потом - в пункте о том, что все эпидемиологические решения должны приниматься, только исходя из всесторонне, полно и объективно доказанных данных; и в конце - обещанием добровольной Covid-вакцинации с привлечением семейных врачей.
И вроде сказано мягко, но уж слишком это перекликается с возгласами самых громких антиваксеров о том, что эффективность вакцины не доказана и вообще какая-то странная пандемия.
А уж претензия к якобы обязательности вакцинации - исключительно аргумент политиков вроде Гобземса, Шлесерса и Росликова. Но при этом текст "Республики" составлен куда более аккуратно, чем манифесты их конкурентов.
И так во всем. С одной стороны, здравые экономические идеи, а с другой - желание "укрепить защиту основных прав человека" - с явным намеком, что сейчас-то они не соблюдаются.
Вот ты читаешь любопытные предложения по энергетике, и сразу же тебе предлагают, чтобы энергия, добываемая латвийскими ГЭС, не выходила на биржу Nord Pool. Хотя есть ощущение, что это может быть чревато штрафами и наказаниями, а сами себе мы достаточно энергии не добудем.
И чем глубже ты вчитываешься в программу, тем трещины во внешне выглядящей весьма внушительно программе становятся заметнее.
Увеличение оборонного бюджета до 2,5% от ВВП уже прописано в законе, зачем обещать уже выполненное?
Предлагается сохранить пенсии по выслуге лет - но разве кто-то на это покушался?
Еще один пункт - добиться независимости судов от политического вмешательства. Но учитывая, сколько несовпадающих с действиями властей решений принимал тот же суд Сатверсме, не вижу проблемы и в этом аспекте.
Многое из этого мы, кстати, уже обсуждали у других партий - из уникального "Республика" предлагает только защитить пенсии по выслуге лет от пока неясной угрозы.
Пристальный взгляд
И вот, пройдя первый слой, ты понимаешь, что и к внешне выглядящим логично пунктам есть вопросы.
Например, "Республика" планирует понизить долю теневой экономики до 19%.
Для контекста. В 2021 году доля теневой экономики Латвии составила 26,6%. Если верить исследованию Стокгольмской школы экономики, это самый высокий показатель с 2011 года.
Нельзя сказать, что "Республика" взяла число 19 с потолка. Оказывается, Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) и Латвийская конфедерация работодателей (LDDK) включили "достижение доли теневой экономики в 19% от ВВП" как одно из предложений для предвыборных программ партий. А "Республика" просто единственная, кто решил это сделать.
Но нельзя же просто копировать чужое домашнее задание. За всю историю современной Латвии теневая экономика никогда не падала ниже 20,7% (показатель 2016 года). И за последние пять лет, как легко посчитать, выросла почти на 6 процентных пунктов. А теперь "Республика" вместе с LTRK и LDDK надеются уменьшить этот показатель на 7,6 процентных пункта?! За сколько - за четыре года? Или это очередная цель "на вырост"? И это в разгар энергокризиса? Я, конечно, оптимист, но не настолько.
Переходим к более сомнительным вещам. "Республика" предлагает, чтобы правительство было технократическим. То есть каждой сферой заведует соответствующий профессионал. Сама по себе идея интересная. Но в варианте партии к ней есть два вопроса.
Первый - как именно будет определяться "профессионализм"? Не буду показывать пальцем, но даже в действующем правительстве у нас есть министры с профильным образованием, к работе которых есть очень конкретные вопросы. И в историческом контексте таких было немало. Так что корочка вряд ли сработает. А что тогда? Опыт работы? Кто его будет оценивать? В общем, в этом плане еще нужно разбираться.
Но это было бы не так важно, если бы не второй вопрос. Почему-то в версии "Республики" правительство должен создавать народно избранный президент. Оставив в стороне "народно избранный" - почему именно президент образует правительство? Разве этим не должен заниматься премьер-министр, которому потом руководить Кабмином?
Если же партия хочет сделать из Латвии президентскую республику, то это нигде больше в программе не обговаривается.
Еще порадовал этот момент - "работникам министерств обороны, внутренних дел, юстиции и финансов - конкурентное вознаграждение и социальные гарантии".
Во-первых, почему именно эти министерства? Во-вторых, а что, есть какая-то проблема с вознаграждением министерских чиновников? Я-то думал, что к своей зарплате есть вопросы у учителей, врачей, пожарных, полицейских. А оказывается, помогать надо сотрудникам Министерства финансов.
Еще глаз зацепился за программу "Здоров для труда и обороны страны". По названию - это чистая калька с "Готов к труду и обороне СССР". И нет, я не утверждаю, что раз советское, значит, автоматически плохое. Но у меня есть вопросы к тому, как именно будет реализована такая программа.
Но, пожалуй, где программа "Республики" наиболее сильно вступает в противоречие с реальностью, так это в вопросах внутренней и внешней безопасности.
Ответный удар
Вот, например, внутренняя безопасность. В этой сфере "Республика" предлагает объединить три учреждения: KNAB, Бюро внутренней безопасности и управление внутренней безопасности Службы госдоходов - мотивируя это тем, что у них схожие функции.
Простите, но это совсем не так. KNAB борется с коррупцией, Бюро внутренней безопасности - с преступлениями в ведомствах Министерства внутренних дел (полиция, тюрьмы, пограничная служба и т. д.), а управление внутренней безопасности Службы госдоходов - что логично - занимается преступлениями внутри самой Службы госдоходов.
И да, иногда их сферы интересов пересекаются. Но эта доля не столь велика. С таким же успехом можно предложить объединить Госполицию и муниципальную полицию или школы с детсадами и университетами.
Некоторые эксперты, кстати, считают, что за этой идеей стоят не самые лучшие отношения между Сандисом Гиргенсом и главой Бюро внутренней безопасности Вальтером Мурниексом, но это тема отдельного разговора.
В вопросе же внешней безопасности удивляет позиция "Республики" относительно обороны Латвии в контексте войны в Украине и растущей агрессии со стороны России.
"Республика" признает проблему нехватки личного состава, но при этом критикует идею обязательного военного призыва.
И не могу сказать, что я был бы фанатом этого предложения. Особенно учитывая спешку и явную непродуманность законопроекта.
Но какую альтернативу предлагает "Республика"? Более точечное развитие армии? Или увеличение солдатских зарплат? Может, какое-то особо творческое решение?
Нет. Все, что нам могут сказать партия и ее лидер Сандис Гиргенс: "Ну запишитесь в Земессардзе, пожалуйста".
Эта стратегия не работала с февраля. Вернее, не работала она и раньше, но с февраля это стало особенно заметно.
Есть ли у "Республики" план обороны страны, если латвийцы не пойдут массово записываться в ряды Земессардзе? Такое ощущение, что нет.
***
Я должен отдать должное программе партии "Республика". За весь свой цикл обзора предвыборных программ я очень редко когда разбирал идеи политических сил по существу. Обычно хватало одного взгляда, чтобы увидеть популизм, давление на болевые точки и общие слова.
Так что снимаю шляпу перед авторами программы. Но, к сожалению, даже отлично написанная программа не может скрыть определенных популистских векторов партии.
Впрочем, кто из партий не грешит популизмом, верно? Но проблемы "Республики" (и объяснение их сравнительно низких рейтингов) лежат не в текстах, поданных ЦИК или выложенных на их сайте.
Да, я снова про внутренний конфликт "Республики" и выход из партии более 200 членов. Это сразу напоминает о предыдущей партии братьев Гиргенсов и Эрика Пуценса - KPV LV, которая не прожила даже до конца этого созыва.
Программа "Республики" выглядит значимо и эффектно. Но как "пацана не скрыть за широкими штанами", так и популизм не спрятать за процентами и громкими словами.
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