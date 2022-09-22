Мобилизация: в России поджигают военкоматы и перекрыли федеральную трассу

"Беспорядки из-за мобилизации в Бабаюртовском районе. Люди выходят на протесты. Перекрыли федеральную трассу", - говорится в одном из сообщений.

It is reported that the Babayurtovsky district, which is in #Dagestan, protesters against mobilization blocked the federal highway. pic.twitter.com/Wddi6tJ72S — NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022

In Dagestan, men are against going to die for a scumbag.



They point out that no one attacked them, so this is not war, but politics. pic.twitter.com/nkvXWst8kY — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 22, 2022

При этом россияне продолжают проводить отдельные пикеты против мобилизации, в том числе в Костроме и Омске.

Как сообщалось, более 1300 человек были задержаны в 38 городах России в среду, 21 сентября, во время акций протеста против объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщила неправительственная организация "ОВД-Инфо", которая отслеживает российских политзаключенных.

Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге.

Кроме того в первые сутки после начала мобилизации в России неизвестные подожгли четыре военкомата и здание администрации, сообщает Telegram-канал 7х7.

В ночь с 21 на 22 сентября кто-то бросил коктейль Молотова в окно военкомата в Санкт-Петербурге, огонь охватил все помещение до приезда пожарных. Той же ночью сгорел военкомат в городе Гай Оренбургской области, а в селе Кыра в Забайкалье совершили попытку поджога призывного пункта.

Вечером 21 сентября загорелся стоматологический кабинет в военкомате в Нижегородской области.

В Тольятти пытались поджечь здание администрации, кинув тогда коктейль Молотова.