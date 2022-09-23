В аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы усиленно проверяют мужчин

В основном спрашивают, когда был куплен билет, подлежит ли человек воинской повинности и получил ли он повестку.

По словам пользователей соцсетей, которые поделились своими наблюдениями, в основном у всех получается попасть на свои рейсы. Однако из-за медленной процедуры регистрации на дорогах вблизи аэропортов образовались большие пробки.

Как сообщалось, в среду, 21 сентября, президент РФ объявил в России "частичную мобилизацию" из-за успешного наступления ВСУ в Украине, после чего на несколько дней вперед были выкуплены билеты в одну стороны на многие авиарейсы за пределы страны, а на границах с другими государствами собрались очереди из желающих выехать. Также по стране прошли акции протеста.