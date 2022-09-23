Жителям оккупированной Россией части Луганской области Украины запрещено покидать свои дома, так как пророссийская администрация пытается создать видимость явки избирателей на псевдореферендум, заявил украинский глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.
Украина: в Луганской области во время "референдумов" жителям запрещается покидать города
"Запрещено выезжать из городов. В Луганской области оккупанты пытаются повысить активность из-за отсутствия волеизъявления населения", - сказал глава региона.
На прошлой неделе номинальный глава пророссийской администрации заявил, что оккупированная Россией часть Луганской области не готова к псевдореферендуму из-за ситуации с безопасностью, напомнил Гайдай.
По словам Гайдая, российские власти подготовили для пропагандистских СМИ сюжеты о якобы продолжающемся "активном участии населения в голосовании". Так, в Беловодске на предприятии начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна. Те, кто не примет участие в голосовании, будут автоматически уволены с работы, а списки не пришедших будут переданы репрессивным структурам.
Администрация оккупированного Старобельска запретила местным жителям покидать город с 23 по 27 сентября, а оккупационные силы, по словам Гайдая, организуют вооруженные группы для обхода домов и принуждения жителей к участию в голосовании.
"Референдум", первоначально запланированный на 11 сентября, был отменен из-за стремительного контрнаступления украинской армии в Харьковской области. Российские войска на данный момент полностью не контролируют ни одну область, о присоединении которой говорится на "референдумах".
Галерея: В Луганске готовятся к "референдумам"
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