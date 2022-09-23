Украина: в Луганской области во время "референдумов" жителям запрещается покидать города

"Запрещено выезжать из городов. В Луганской области оккупанты пытаются повысить активность из-за отсутствия волеизъявления населения", - сказал глава региона.

На прошлой неделе номинальный глава пророссийской администрации заявил, что оккупированная Россией часть Луганской области не готова к псевдореферендуму из-за ситуации с безопасностью, напомнил Гайдай.

Однако позже ДНР, ЛНР и оккупированные регионы Украины объявили о проведении "референдумов".

По словам Гайдая, российские власти подготовили для пропагандистских СМИ сюжеты о якобы продолжающемся "активном участии населения в голосовании". Так, в Беловодске на предприятии начальник объявил всем сотрудникам, что явка обязательна. Те, кто не примет участие в голосовании, будут автоматически уволены с работы, а списки не пришедших будут переданы репрессивным структурам.

Администрация оккупированного Старобельска запретила местным жителям покидать город с 23 по 27 сентября, а оккупационные силы, по словам Гайдая, организуют вооруженные группы для обхода домов и принуждения жителей к участию в голосовании.

"Референдум", первоначально запланированный на 11 сентября, был отменен из-за стремительного контрнаступления украинской армии в Харьковской области. Российские войска на данный момент полностью не контролируют ни одну область, о присоединении которой говорится на "референдумах".

Галерея: В Луганске готовятся к "референдумам"