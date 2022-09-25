СМИ: мужчинам мобилизационного возраста запретят выезд из России

По словам источника издания, наиболее вероятная дата введения запрета - 28 сентября.

С другой стороны, второй источник говорит, что запрет на выезд будет введен после "референдумов". По плану они должны закончится 27 сентября.

Источник издания заметил, что для выезда за рубеж потребуется получать разрешение от военкомата, он сравнил это с "выездными визами", которые существовали во времена СССР.

Напомним, что мобилизация в России началась 21 сентября, когда президент России Владимир Путин сообщил, что в стране объявляется частичная мобилизация вооруженных сил.

По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. Перед направлением в часть призывники проходят дополнительную военную подготовку.

В рамках мобилизации в России собираются призвать в армию не менее миллиона человек. В Кремле это отрицают.