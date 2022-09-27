В России у летучих мышей нашли новый коронавирус. Имеющиеся вакцины не подойдут

Как и в случае с SARS-CoV-2, новый вирус дыхательных путей был обнаружен у летучих мышей. Названный Khosta-2 вирус покрыт пиковыми протеинами, которые могут заразить клетки человека так же, как и SARS-CoV-2. Самая большая проблема в том, что он устойчив к разработанным на данный момент вакцинам против Covid-19, пишет Science Alert.

Против нового коронавируса не эффективны даже антитела в вакцине, разработанной против нового омикрон-штамма. Это удивительно, так как оба патогена принадлежат к одной группе острых коронавирусов дыхательных путей.

"Наше открытие говорит о необходимости продолжать развивать новые, всеобъемлющие вакцины этой группы вирусов", - пишут авторы исследования.

Khosta-2 был обнаружен у малых подковоносов (rhinolophus hipposideros) в Национальном парке Сочи. Этот вид летучих мышей встречается также в Европе и Северной Африке.

Пока что не ясно, может ли этот вирус заразить и людей, прочем, предварительные исследования свидетельствуют о том, что такая возможность есть. В лабораторных условиях ученые наблюдали, что вирус может проникнуть в человеческие клетки.

Исследование опубликовано в научном журнале PLoS Pathogens.