Forbes: Россия дает Украине больше техники, чем Запад

По данным The Military Balance, в 2021 году в вооружении Украины было 858 танков, но, в основном, это были модернизированные танки Т-64.

Следует учитывать, что в настоящее время ни один из западных партнеров Украине не поставил современные танки. Не раз прозвучала информация о неофициальном соглашении между странами НАТО не поставлять Украине современные танки.

Бронетехника: было 2300 единиц, добавилось еще 2300

С начала войны вооруженным силам Украины удалось захватить более 690 единиц бронетехники. Это больше, чем Украина получила от США. По официальным данным, США Украине передали 200 бронетранспортеров М113, 100 вооруженных медицинских машин, 40 бронемашин M1224 MaxxPro и множество бронемашин HUMWEE.

Кроме того, Украина заключила соглашение с Турцией о приобретении 200 бронемашин Kirpi. Часть этих бронемашин уже поставлена, потому что есть видео с их участием в военных действиях. Еще 136 бронетранспортеров M113 совместно поставили Дания, Австралия, Литва, Испания и Португалия.

Еще Австралия и Великобритания поставили 200 различных бронемашин: CVR(T), FV103 Spartans, Mastiff, Wolfhound, Husky и Bushmaster. Также страны Восточной Европы Украине поставили около 200 советских BMP-1 и BTR-80 и их модернизированные версии.

Вместе с этим Украина захватила и ей было доставлено в общей сложности 2300 единиц спецтехники. Это примерно столько же, сколько в вооружении Украины было в начале войны.

Артиллерия: есть потенциал