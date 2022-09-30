Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, сообщил представитель пресс-службы патриарха Владимир Легойда.
Патриарх Кирилл заболел ковидом
Патриарх Кирилл заболел ковидом
Представитель патриарха сообщил, что все встречи и поездки, запланированные на ближайшие дни, отменены из-за болезни.
Болезнь протекает с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции. Владимир Легойда назвал состояние здоровья патриарха удовлетворительным.
Ранее патриарх Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.
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