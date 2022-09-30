Патриарх Кирилл заболел ковидом

Представитель патриарха сообщил, что все встречи и поездки, запланированные на ближайшие дни, отменены из-за болезни.

Болезнь протекает с выраженными симптомами и необходимостью постельного режима и изоляции. Владимир Легойда назвал состояние здоровья патриарха удовлетворительным.

По данным "Медузы", патриарх Кирилл прошел вакцинацию от коронавируса в марте 2021 года.

Ранее патриарх Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции.