Фильм-событие. "Блондинка": биография Мэрилин Монро, которую возненавидят историки

При всем этом Доминик умудрился остаться исключительно собой и "Блондинка", несмотря на обманчиво-гламурную афишу, вышла именно что брутальной - при просмотре не единожды захочется отвести от экрана взгляд - не от бездарности сделанного, но из-за натуралистичности показанных на экране ужасов. Здесь же стоит оговориться: перед нами вовсе не достоверная биография, а ее литературный первоисточник - одноименный роман писательницы Джойс Кэрол Оутс (это уже вторая его экранизация) - уже на первой странице признавал, что описанное - не точное воспроизведение доказанных фактов, а во многом переосмысление жизни актрисы "через призму ее внутреннего мира". Фильм такой ремаркой не пользуется и уже успел заслужить критику историков и журналистов. Но это, разумеется, не значит, что жизнь Нормы Джин - Мэрилин была хоть сколько-то похожа на изображенных ею героинь "В джазе только девушки", "Как выйти замуж за миллионера" и пр. История куда мрачнее.