На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера долгожданного псевдобиографического фильма "Блондинка" о главной кинозвезде XX века Мэрилин Монро. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем этот фильм гениален, чем - отталкивает, почему актриса Ана де Армас обязана получить "Оскар" и почему по этому кино не стоит изучать биографию настоящей актрисы.
Фильм-событие. "Блондинка": биография Мэрилин Монро, которую возненавидят историки
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Блондинка"/Blonde
- США, 2022
- Драма, биография
- Режиссер: Эндрю Доминик
- В ролях: Ана де Армас, Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон
Первое, к чему стоит приготовиться зрителям - не ожидайте от "Блондинки" традиционного биографического кино в духе "Богемной рапсодии" или недавнего "Элвиса". История успеха, путь к известности, преодоление себя - все это сценариста и режиссера нового проекта от Netflix интересует чуть больше, чем в последнюю очередь. Не случайно им стал Эндрю Доминик - каннский номинант, автор брутальных "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" и "Ограбление казино" - постановщик совершенно не мейнстримовый, излюбленный метод которого - через популярные жанры (вестерн, гангстерское кино, а теперь - биография) изучать истории людей, которым суждено было стать героями эпохи.
Новым игровым проектом Доминика неожиданно стало кино, казалось бы, "женское" - ковбойские пейзажи в "Блондинке" заменили съемочные павильоны Лос-Анджелеса, дорогие костюмы и косухи гангстеров - платья, белоснежная улыбка и киношный макияж, а грязных суровых дядек - хрупкая и растерянная детдомовка Норма Джин (именно так звали Монро при рождении, и именно под этим именем в титрах значится главная героиня). Впрочем, и грязные дядьки здесь на месте - правда, теперь в образе продюсеров, политиков, журналистов и пр. - тоже вполне себе способных на преступления, правда, уже иного характера.
При всем этом Доминик умудрился остаться исключительно собой и "Блондинка", несмотря на обманчиво-гламурную афишу, вышла именно что брутальной - при просмотре не единожды захочется отвести от экрана взгляд - не от бездарности сделанного, но из-за натуралистичности показанных на экране ужасов. Здесь же стоит оговориться: перед нами вовсе не достоверная биография, а ее литературный первоисточник - одноименный роман писательницы Джойс Кэрол Оутс (это уже вторая его экранизация) - уже на первой странице признавал, что описанное - не точное воспроизведение доказанных фактов, а во многом переосмысление жизни актрисы "через призму ее внутреннего мира". Фильм такой ремаркой не пользуется и уже успел заслужить критику историков и журналистов. Но это, разумеется, не значит, что жизнь Нормы Джин - Мэрилин была хоть сколько-то похожа на изображенных ею героинь "В джазе только девушки", "Как выйти замуж за миллионера" и пр. История куда мрачнее.
Так что такого страшного происходит в "Блондинке"? Тут и кроется первая закавыка - пытаться пересказать ее сюжет - самое бессмысленное занятие на свете. Этот фильм, даром что начинается и заканчивается судьбоносными изменениями в жизни Мэрилин, на самом деле словно не имеет ни начала, ни конца. События в нем - мозаика, притом собранная намеренно неправильно. Она завораживает, заставляет раствориться, играть по ее правилам. И правила эти выгодны, разумеется, не широкому зрителю. Впрочем, есть и другой путь - выключить фильм. А третьего, кажется, и не дано. "Блондинка" - очень требовательное кино. В этом и состоит его главное отличие от привычного голливудского образа Монро.
Дополнительно путают зрителя визуальные особенности фильма, в частности бесконечная игра в киноформаты - тут вам и привычный современному зрителю 16:9, и модный интимный 4:3, и даже "пеплумный" CinemaScope. Внутри форматов же - то буйство красок, то сдержанный минималистичный ч/б, то мастерская мимикрия под фильмы эпохи (мимикрируют местами и актеры - под манеру тех лет). Ответственный за эту эклектику - оператор Чейзи Ирвин, чья работа просто неподражаема - "Блондинка", безусловно, станет одним из самых визуально впечатляющих фильмов года.
Но в центре этого пестрого калейдоскопа, каким бы путаным ни казался сюжет, все равно остается его главный стержень - героиня. Для людей, непосвященных во все перипетии жизни Мэрилин, в "Блондинке" многое окажется шокирующим откровением, ведь образ Монро даже сейчас, спустя 60 лет после ее смерти, остается загадочно- романтичным, сексуализированным или легкомысленно-гламурным. В фильме Доминика Мэрилин (от игры Аны де Армас захватывает дух - ждем премиального сезона) является перед нами надломленной, неуверенной в себе девушкой, никогда не знавшей отца и с душевнобольной матерью. И если отбросить ее увлечение актерством, то все, чего ищет героиня - это дом и семью. Притом проблема с отцом оказывается настолько серьезной, что каждого значимого мужчину в своей жизни Норма Джин называет исключительно "Папочка".
При этом девушка, над которой довлеет образ сексуальной дурочки, на самом деле мечтает о Чехове, а к пустяковой работе относится как к постановке Шекспира. При всем этом главная идея новой экранной Монро в том, что шоу-бизнеса она на самом деле боится. Гениальной метафорой к этому становится сцена с командой "Стоп!" (Cut!, то есть "резать") на съемочной площадке ближе к началу фильма. Немудрено - Голливуд буквально уничтожает любимую звезду унизительными ролями, эксплуататорством, похотью, письмами фанатов и ненавистников. Чем закончилось это противостояние в реальной жизни - не секрет уже больше полувека.
Видео: Тизер фильма "Блондинка" (на английском языке)
Смотря "Блондинку", невольно вспоминаешь другое кино о Лос-Анджелесе прошлого века - "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, в котором появилась другая печально известная актриса 60-х - убитая в реальной жизни Шэрон Тейт. Любопытно, что там постановщик обходился с героиней противоположным образом, и Голливуд оказался способен повернуть время вспять, спасти невинно убиенных и покарать зло. Но Эндрю Доминик это вам не постмодернистский мечтатель Тарантино - в его версии у города ангелов функции "спасти человека" попросту нет.
Вердикт: Вне всякого сомнения, "Блондинка" - один из немногих фильмов-событий этого года, который несколько раз гарантированно разорвет ваше сердце в клочья. И хоть работа Эндрю Доминика многое обещает и совсем не все исполняет, а от гнетущей эстетики от а-ля Терренса Малика до Дэвида Линча в определенный момент неотвратимо устаешь, невозможно избавиться от двух мыслей. Первая - если мы не можем принять это кино, готовы бы мы были принять настоящую Норму Джин - неудобную, противоречивую, закомплексованную? И второе - трудно загадывать, но, кажется, перед нами произведение того уровня, в котором настоящей Мэрилин Монро было бы не стыдно поучаствовать. Возможно, теперь несправедливость будет хотя бы немного восстановлена.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!