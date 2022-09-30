США сообщили о "тяжелых" новых санкциях против России

Пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США Джо Байдена по поводу формального закрепления Москвой аннексии еще четырех оккупированных территорий Украины.

"Соединенные Штаты осуждают предпринятую сегодня мошенническую попытку России аннексировать суверенную территорию Украины. Россия нарушает международное право, попирает устав Организации Объединенных Наций и демонстрирует свое презрение к миролюбивым народам по всему миру", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США заявил он новых санкции против России.

Эти санкции "повлекут за собой издержки для физических и юридических лиц - как в России, так и за ее пределами, - которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины", заявил Байден.

"Мы продолжим снабжать Украину средствами, необходимыми для ее самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписания Конгрессом закона, который предоставит для поддержки Украины дополнительные 12 млрд долларов".

Напомним, сегодня, 30 сентября, в 15:00 в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялось выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием, после которого состоялась церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

27 сентября в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились "референдумы" о присоединении к России.

Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области "за присоединение" якобы выступили 93,11%, в Херсонской области - 87,05%, в ДНР - 99,23%, в ЛНР - 98,42%.