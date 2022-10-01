Вопли Охлобыстина о "священной войне" и хороводы: в Москве "отметили" аннексию украинских регионов

30 сентября в Москве на Красной площади прошел традиционный для путинской власти концерт-митинг, на который уже привычно сгонялись бюджетники и студенты. Кроме прокремлевских исполнителей на сцене сменялись малоизвестные артисты и представители "присоединенных" территорий. Кроме добродушных слов о российском гостеприимстве не обошлось и без крайне агрессивных выпадов в адрес украинской власти, пишет "Медуза".
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Чтобы попасть на концерт-митинг на Красной площади, следовало пройти несколько пропускных пунктов. Было необходимо иметь при себе специальный флаер. По наблюдениям журналистов, среди участников были как идейные люди, так и те, кто пришел из-за давления на работе. Из-за большого наплыва людей, приходилось стоять в очереди по несколько часов.
"Неужели они думают, что [мы] тут по зову сердца?" - цитирует недовольных из толпы журналисты "Медузы".
На Красной площади выступили Николай Басков, Юлия Чичерина, военкор Семен Пегов, глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, а также актеры Владимир Машков и Иван Охлобыстин, предложивший называть "специальную военную операцию" "священной войной", сообщил телеканал "Дождь".
Отдельно стоит отметить эмоциональное выступление Охлобыстина (артисту запрещен въезд в Латвию):
"Существует мнение, что в скором времени "специальную военную операцию" переименуют в контртеррористическую операцию. Кто-то даже говорит, что это будет Отечественная война, но я считаю, что и этого недостаточно. Правильно это назвать священная война. Существует такое древнее русское междометие "Гойда" означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей.
Гойда, братья и сестры! Бойся старый мир, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!" — вопил он сцены.
На вопрос журналистов о том, нужны ли России в принципе новые территории, в толпе отвечали по-разному: "Конечно, правды мы не узнаем, но бомбежки-то восемь лет идут и это им надоело. Ну и коррупция на Украине сильна", "Присоединение - мне не нравится. Воссоединение! Вот это правильно", "В России столько островов, разных территорий, которые нужно развивать - зачем нам еще и Донбасс, когда это не сделано?".
Со сцены звучали патриотические песни, некоторые зрители скучали, девушки радовались появлению на сцене ультрапатриотического певца по имени Shaman, а кто-то ждал "Любэ" и появления президента РФ Владимира Путина.
Зрители подпевали Николаю Расторгуеву "Давай за жизнь, будь проклята война", покачивали флагами и собравшихся не смущал абсурд от происходящего, когда в РФ это слово под цензурой.
После речи Владимира Путина на сцене появился Олег Газманов. Люди начали водить хоровод. "Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон", - кричал Газманов в микрофон, цитируя собственную песню.
30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием, после чего состоялась церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.
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