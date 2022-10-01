Вопли Охлобыстина о "священной войне" и хороводы: в Москве "отметили" аннексию украинских регионов

Гойда, братья и сестры! Бойся старый мир, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!" — вопил он сцены.

На вопрос журналистов о том, нужны ли России в принципе новые территории, в толпе отвечали по-разному: "Конечно, правды мы не узнаем, но бомбежки-то восемь лет идут и это им надоело. Ну и коррупция на Украине сильна", "Присоединение - мне не нравится. Воссоединение! Вот это правильно", "В России столько островов, разных территорий, которые нужно развивать - зачем нам еще и Донбасс, когда это не сделано?".

Со сцены звучали патриотические песни, некоторые зрители скучали, девушки радовались появлению на сцене ультрапатриотического певца по имени Shaman, а кто-то ждал "Любэ" и появления президента РФ Владимира Путина.

Зрители подпевали Николаю Расторгуеву "Давай за жизнь, будь проклята война", покачивали флагами и собравшихся не смущал абсурд от происходящего, когда в РФ это слово под цензурой.

После речи Владимира Путина на сцене появился Олег Газманов. Люди начали водить хоровод. "Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон", - кричал Газманов в микрофон, цитируя собственную песню.

30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием, после чего состоялась церемония подписания договоров о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Страны Запада осудили аннексию захваченных Россией частей Украины. Лидеры говорят о том, что не признают изменения украинских границ по воле России.